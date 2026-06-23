Une Europe à deux vitesses

Sur le Vieux Continent, les grands indices financiers avec une composante tech ont fini dans le rouge, comme Paris et Francfort, alors que ceux dont la composition est moins marquée par ce type de valeurs ont réussi à finir en hausse (Londres et Zurich).

A Paris, le CAC 40 a fini sur une baisse de 0,71%, à 8 340,71 points, alignant ainsi un troisième repli consécutif. De son côté, le DAX 40 à Francfort a cédé 0,81% tandis que le FTSE 100 à Londres a grappillé 0,14% et le SMI à Zurich a gagné 0,45%.

La tech inquiète

Le fort repli observé sur certaines technologiques est en partie lié au rallye boursier que l'on connait depuis un moment autour de l'intelligence artificielle. Les investisseurs s'interrogent (encore une fois) sur la rentabilité à court terme des investissements massifs dans les infrastructures IA.

Le secteur est également touché par la perspective de hausse(s) des taux de la Fed. Des taux élevés refroidissent les investisseurs en leur coupant l'envie de prendre des risques sur des promesses d'avenir (les valeurs de la tech).

Ce compartiment de la cote est également touché par le contrecoup de l'introduction en Bourse de SpaceX. Au cours des trois dernières séances, le spécialiste des fusées, engins spatiaux et de la connectivité et l'IA a chuté de 23,39%.

Partant, en Europe, des titres STMicroelectronics (-8,53%), Soitec (-6,99%), ASM International (-7,88%), BE Semiconductors Industries (-7,34%), Infineon (-6,18%) ou encore ASML (-5,74%) ont été victimes de lourds dégagements.

Sur le conflit au Moyen-Orient

Les cours du pétrole continuent de reculer et au moment de la clôture européenne, le WTI à New York cédait 1,75%, à 72,83 dollars, et le Brent de la mer du Nord reculait de 1,47%, à 76,78 dollars.

Si le cessez-le-feu n'est pas particulièrement respecté dans le sud du Liban, le trafic maritime semble reprendre dans le détroit d'Ormuz. Selon la plateforme Kpler, au moins 36 navires transportant des matières premières y ont transité ces 24 dernières heures. Il s'agit du plus haut total quotidien depuis le début des hostilités au début du mois mars. Il reste toutefois loin des 120 navires qui passaient par le détroit chaque jour avant le conflit.

Par ailleurs, Oman et l'Iran ont mis en place un groupe de travail afin de trouver un accord pour administrer ce détroit selon un communiqué de la diplomatie du Sultanat d'Oman. Enfin, selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, la République islamique n'a pas l'intention de permettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'inspecter ses sites bombardés par les Etats-Unis et Israël, ce qui est un point d'achoppement dans les négociations avec les Etats-Unis.

Les indices d'activité comme indicateurs du jour

En France, l'indice PMI Composite de S&P Global (qui fait la synthèse entre l'activité dans le secteur des services et manufacturier) s'est amélioré de 44,9 à 47,6, là où les prévisions étaient à 46 points. Il est au plus haut depuis deux mois, même si sous la barre des 50 points, il reste en phase de contraction.

En Allemagne, en revanche, la contraction s'est accélérée. L'indice est passé de 48,8 à 48 points, contre une prévision à 49,9. A 48 points, il est sur son plus bas niveau depuis 18 mois.

Dans l'ensemble de la zone euro, une amélioration supérieure aux attentes a été relevée. L'indice a atteint 49,5 points, contre une prévision à 49,1 et un précédent à 48,5 points.

Enfin, aux Etats-Unis, l'activité dans le secteur privé a connu une accélération supérieure aux prévisions. L'indice la mesurant est passé de 51,5 à 52,2 points, là où les analystes redoutaient un repli à 50,8 points. A 52,2 points, cet indice est à son plus haut niveau depuis 5 mois.

Sur le marché des devises, au moment de la clôture en Europe, l'euro reculait face au billet vert (-0,38%) et se négociait contre 1,1384 dollar.

Dans l'actualité des valeurs hors tech

EssilorLuxottica a fini sur un léger repli de 0,21%. Avec son partenaire Meta, le géant français a annoncé le lancement d'une nouvelle collection de lunettes IA visant à ouvrir la catégorie des lunettes intelligentes à un public plus large, en particulier aux consommateurs à la recherche de produits accessibles, avec la volonté de conserver leur avance sur un marché qui attire les convoitises de tous les géants de la tech.

Dans le luxe, Hermès a trébuché de 0,93%, HBSC dit ne pas attendre d'accélération spectaculaire de la croissance du groupe français au cours du 2ème trimestre. La banque britannique a dégradé le titre d'acheter à conserver, avec une cible de cours qui passe de 2 100 à 1 870 euros.

Renault et Stellantis ont respectivement perdu 4,31 et 6,66%. Selon des données de l'ACEA (Association des constructeurs européens d'automobiles) les ventes des deux constructeurs ont reculé au mois de mai, dans un marché européen pourtant en croissance. Ailleurs en Europe, Volkswagen a perdu 2,85%.

De son côté, Signify a chuté de 14,77% à Amsterdam, la société spécialisée dans l'éclairage a présenté une mise à jour de sa stratégie à l'occasion de sa journée investisseurs, avec un objectif de marge opérationnelle d'environ 10% à l'horizon 2029.