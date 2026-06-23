Selon S3 Partners, les positions courtes sur SpaceX représenteraient environ 5% à 7% du capital en circulation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Entièrement révisé, avec des précisions et des informations contextuelles supplémentaires) par Saqib Iqbal Ahmed

Les vendeurs à découvert ont de plus en plus de facilité à emprunter des actionsde SpaceX SPCX.O , alors même que 5% à 7% du flottant de la société, soit environ 40 millions d'actions, ont été vendus à découvert, selon S3 Partners.

"Les actions sont de plus en plus faciles à emprunter", a déclaré Sam Pierson, directeur de la recherche chez S3 Partners, soulignant que les vendeurs à découvert payaient environ 60 points de base pour emprunter ces actions.

Bien que ce taux soit supérieur aux quelque 30 points de base pratiqués pour les actions dont les coûts d’emprunt sont les plus bas, il reflète une offre accrue et une absence d’inquiétude quant à la disponibilité des titres à emprunter pour les fonds envisageant de vendre à découvert, a expliqué Pierson.

Les vendeurs à découvert cherchent à vendre des actions empruntées puis à les racheter à un prix inférieur afin de réaliser un bénéfice. Lorsque l’offre d’actions est limitée, comme cela peut être le cas pour les titres nouvellement cotés dont le flottant est restreint, cela peut faire grimper les taux d’emprunt, rendant ainsi la vente à découvert plus coûteuse pour les investisseurs.

La valorisation élevée de la société d’Elon Musk, spécialisée dans les fusées et l’IA, devrait attirer les vendeurs à découvert cherchant à parier sur une baisse du cours de l’action. Parmi les facteurs susceptibles de dissuader les spéculateurs baissiers sur SpaceX figurent le vif intérêt des investisseurs particuliers et institutionnels pour le titre, ainsi que les antécédents d’Elon Musk, connu pour mener des batailles très médiatisées contre les vendeurs à découvert.

Mardi, l’action SpaceX a progressé d’environ 6% à 164,04 dollars. Au cours de la séance, elle a brièvement chuté jusqu’à 147,11 dollars.