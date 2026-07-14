Une étude révèle que les adolescents britanniques constatent une amélioration de leur sommeil et de leur bien-être grâce à des restrictions sur les réseaux sociaux

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Selon une étude publiée mardi, les adolescents britanniques ayant participé à un essai soutenu par le gouvernement visant à restreindre l'utilisation des réseaux sociaux ont fait état d'une amélioration de leur sommeil, de leur concentration et de leur bien-être.

* L'interdiction totale des applications de réseaux sociaux a généré les gains les plus marqués en matière de concentration, mais aussi les plus grandes perturbations sur le plan social.

* Un couvre-feu nocturne sur les réseaux sociaux s’est avéré être la restriction la plus facile à respecter pour les familles et a produit les bienfaits les plus constants sur le sommeil.

* Les restrictions étaient souvent contournées à l’aide de tablettes, d’ordinateurs portables et d’anciens téléphones, tandis que les adolescents ont indiqué que des contrôles plus larges pouvaient également être contournés grâce à des VPN et à de fausses déclarations d’âge.

* Cette étude, menée auprès de 309 foyers, a été commanditée par le gouvernement avant que le Premier ministre sortant, Keir Starmer, n’annonce son intention d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans.

* Les participants âgés de 13 à 17 ans ont été répartis en trois groupes d’intervention pendant un mois: une limite quotidienne de 15 minutes par application de réseau social, un couvre-feu sur les réseaux sociaux de 21 h à 7 h, ou la suppression totale des applications de réseaux sociaux de leurs appareils.

* Tous ces groupes ont fait état d’améliorations au niveau du sommeil, de l’humeur, de la concentration, du temps consacré aux études et des interactions familiales.

* La limite de 15 minutes par application a enregistré le taux d’adhésion le plus faible et a souvent été qualifiée d’inapplicable, car elle interrompait les conversations et la communication entre pairs.

* De nombreux participants ont déclaré se sentir coupés de leurs amis pendant l’essai, en particulier lorsque Snapchat

SNAP.N constituait leur principal moyen de communication.

* Ils ont estimé que les restrictions devaient tenir compte de l’âge et de la maturité, en accordant davantage d’autonomie aux adolescents plus âgés.