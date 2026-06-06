Une étude montre que l'utilisation du glucomètre Dexcom présente des avantages chez les patients diabétiques non insulino-dépendants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sneha S K

Le fabricant de dispositifs médicaux Dexcom

DXCM.O a déclaré que l'utilisation de son glucomètre en continu, le G7, avait permis d'améliorer le contrôle glycémique chez les patients atteints de diabète de type 2 ne prenant pas d'insuline, par rapport aux soins habituels, selon les résultats d'une étude.

Ces résultats ont été présentés samedi lors du congrès de l'American Diabetes Association.

Voici plus de détails sur cette étude:

* L'étude, d'une durée de 26 semaines, a porté sur 283 patients diabétiques ne prenant pas d'insuline , dont la moitié a été équipée du G7 de Dexcom et l'autre moitié a pratiqué l'autosurveillance de la glycémie. La plupart des participants prenaient des médicaments courants contre le diabète, tels que la metformine, les GLP-1 et les SGLT2.

* Les participants utilisant le Dexcom G7 ont constaté une réduction moyenne de 1,6% de leur glycémie à 26 semaines, soit une réduction supérieure de 0,9% à celle observée chez ceux qui pratiquaient l'autosurveillance.

* “Nous espérons que cela influencera considérablement (le standard de soins) et qu'il améliorera l'accès aux CGM pour toutes les personnes atteintes de diabète de type 2, y compris celles qui ne prennent pas d'insuline”, a déclaré à Reuters Tamara Oser, professeure à l'Université du Colorado Anschutz et chercheuse principale de l'étude.

* Les glucomètres en continu sont des appareils portables qui surveillent la glycémie sans piqûre au doigt. Une sensibilisation accrue, une couverture d'assurance plus large et la facilité d'utilisation favorisent l'adoption d'appareils tels que le G7 de Dexcom.

* L'étude a révélé que l'utilisation du Dexcom G7 réduisait davantage la glycémie lorsqu'il était associé à des médicaments courants contre le diabète.

* Parmi les participants utilisant des médicaments à base de GLP-1, ceux qui utilisaient le Dexcom G7 ont vu leur glycémie baisser de 1,4%, contre une réduction de 0,2% dans le groupe témoin.

* “... cela prouve sans aucun doute qu'il y a ici un bénéfice significatif pour ces utilisateurs. Je pense que tant la communauté clinique que le système de santé et les payeurs, avec ce type de résultat, reconnaîtront à la fois les avantages pour la santé et les avantages économiques”, a déclaré à Reuters Jake Leach, directeur général de Dexcom.

* Ces résultats “contribueront à établir une nouvelle norme de soins aux États-Unis et dans le monde entier”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

* Une phase de prolongation de six mois de l'étude est actuellement en cours, ce qui permettra de disposer de données sur une période pouvant aller jusqu'à 12 mois.