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Une entreprise avicole procède au rappel de près de 1,6 million de douzaines d'œufs en raison d'un risque de salmonellose, selon la FDA américaine
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 15:32
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction: remplacement de « mln » par « million » dans le titre)

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a annoncé mercredi que Midwest Poultry Services procédait au rappel de près de 1,6 million de douzaines d'œufs à coquille blanche et d'œufs à coquille brune issus d'élevages sans cage, produits au Texas, car ils pourraient être contaminés par la bactérie Salmonella Enteritidis.

Les œufs concernés étaient en vente dans les magasins Kroger

KR.N , au Texas et en Louisiane, ainsi que dans les magasins Brookshire Grocery situés notamment dans les États de l'Oklahoma, de l'Arkansas et du Mississippi, a précisé la FDA.

Midwest Poultry Services et Kroger n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures d’ouverture habituelles, tandis que Brookshire Grocery n’a pas pu être joint dans l’immédiat.

Aucun cas de maladie lié aux œufs de Midwest Poultry Services n’avait été signalé au moment de l’annonce, a ajouté la FDA.

Midwest Poultry Services a suspendu la distribution des œufs produits dans ses fermes du Texas, a précisé l’autorité sanitaire. Salmonella enteritidis est une bactérie qui peut se développer à la surface ou à l’intérieur des œufs et provoquer des intoxications alimentaires. Les symptômes comprennent des crampes, de la diarrhée, des nausées, des vomissements, des frissons, de la fièvre et éventuellement des maux de tête, apparaissant dans les 12 à 72 heures suivant la consommation.

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