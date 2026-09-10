Une enquête révèle que les entreprises américaines implantées en Chine sont plus optimistes quant à leurs perspectives, grâce à la reprise de leurs bénéfices

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* L'optimisme à cinq ans progresse de 17 points de pourcentage pour atteindre 58 %, selon une enquête de l'AmCham Shanghai

* L'année dernière, 78 % des personnes interrogées ont déclaré que leurs activités en Chine étaient rentables, soit le niveau le plus élevé depuis 2019

* La concurrence nationale remplace les tensions sino-américaines en tant que principal défi commercial

par Casey Hall

Les entreprises américaines implantées en Chine se montrent désormais plus optimistes quant à leurs perspectives commerciales, après que leur confiance avait atteint un niveau historiquement bas l'année dernière en raison des tensions politiques, d'une concurrence nationale intense et d'un ralentissement de la croissance économique, selon une enquête publiée jeudi.

L’enquête annuelle menée par la Chambre de commerce américaine de Shanghai (AmCham Shanghai) a révélé que 58 % des entreprises interrogées se montraient optimistes quant à leurs perspectives à cinq ans, soit une hausse de 17 points de pourcentage par rapport à l’année précédente, mettant ainsi fin à une période de quatre ans marquée par un niveau de confiance historiquement bas.

Ces résultats suggèrent que les entreprises américaines reprennent confiance alors que Washington et Pékin s’efforcent de stabiliser leurs relations à la suite d’une trêve commerciale conclue à la fin de l’année dernière, qui a mis un terme à une nouvelle escalade des droits de douane et autres restrictions. Les entreprises guettent également de nouveaux signes d’amélioration des relations avant la visite prévue du président chinois Xi Jinping à Washington à la fin du mois.

“On constate un changement d’humeur parmi nos membres”, a déclaré Jeffrey Lehman, président de l’AmCham Shanghai.

Il a souligné que l’enquête de l’année dernière avait été menée au plus fort d’une nouvelle guerre commerciale, tandis que celle de cette année faisait suite au sommet fructueux qui s’est tenu en mai à Pékin entre Xi Jinping et le président américain Donald Trump.

“Le fait que les dirigeants des deux pays se soient mis d’accord pour œuvrer à une relation constructive de stabilité stratégique, fondée sur l’équité et la réciprocité, a été très rassurant pour l’ensemble de nos membres, et je pense que c’est ce qui explique en grande partie ces nombreux résultats positifs”, a-t-il ajouté.

Le retour de l’optimisme parmi les 262 entreprises interrogées dans le cadre du rapport annuel de la Chambre de commerce sur les affaires en Chine a sans doute été favorisé par de meilleurs résultats financiers. Environ 78 % des personnes interrogées ont déclaré que leurs activités en Chine avaient été rentables l’année dernière, ce qui représente le niveau le plus élevé depuis 2019.

La concurrence nationale a supplanté les tensions sino-américaines en tant que principale préoccupation, 68 % des personnes interrogées la citant comme le principal défi auquel leur entreprise est confrontée.

L’enquête a également révélé une hausse de 7 points de pourcentage de la part des entreprises jugeant l’environnement réglementaire chinois transparent, qui s’établit désormais à 55 %. En revanche, la proportion de celles qui s’attendent à ce que cet environnement devienne plus ouvert a baissé de 2 points de pourcentage, pour s’établir à 39 %.

En 2025, 28 % des personnes interrogées ont augmenté leurs investissements en Chine, ce qui représente la part la plus élevée depuis quatre ans. Pour l’avenir, 31 % ont déclaré qu’elles prévoyaient d’augmenter leurs investissements en 2026, tandis que seulement 14 % s’attendaient à les réduire.