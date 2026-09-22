Une délégation vénézuélienne à New York cherche à conclure des accords sur la dette et l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Rodriguez a rencontré des représentants de la Banque interaméricaine de développement, du FMI et de la Banque mondiale

* Une rencontre entre Trump et Rodriguez est prévue mardi

* Les responsables vénézuéliens ont fait avancer les négociations avant le voyage de Rodriguez

* Rénovation de certains bâtiments appartenant au Venezuela à New York

(Ajout de détails sur les rencontres et de citations tout au long de l'article)

par Marianna Parraga et Vivian Sequera

Une délégation vénézuélienne dirigée par la présidente par intérim Delcy Rodriguez, qui participe cette semaine à l'Assemblée générale des Nations unies , a entamé lundi des discussions sur les questions énergétiques, la dette et l'exploitation minière avec ses homologues américains, ont indiqué des responsables et des sources.

Ces discussions devraient déboucher sur la signature d’accords s’inscrivant dans le cadre des projets du président américain Donald Trump visant à reconstruire les industries clés du Venezuela, tout en levant les obstacles empêchant le gouvernement de Mme Rodriguez de reprendre le contrôle de ses actifs à l’étranger et d’accéder à des financements, selon ces sources.

Lors de l’une de ses premières rencontres, elle s’est entretenue avec le président de la Banque interaméricaine de développement, Ilan Goldfajn. Elle a ensuite rencontré, lors de réunions distinctes, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, et le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, selon la télévision d’État et des sources.

"Sa visite sera largement axée sur la restructuration de la dette, les financements et les paiements", a déclaré l’une des sources.

Le Venezuela a annoncé en mai qu’il allait entamer la restructuration de sa dette souveraine et de celle de la compagnie pétrolière d’État PDVSA, estimée par la plupart des analystes entre 150 et 200 milliards de dollars.

Le mois dernier, des conseillers juridiques et financiers ont lancé un comité afin de rassembler les entreprises ayant des créances impayées sur le Venezuela en vue de la restructuration prévue. Cette initiative vise à coordonner la participation des créanciers au processus et à leur garantir une représentation lors des négociations.

La BID élabore actuellement un plan d’action de deux ans pour le Venezuela, axé en partie sur l’électricité et la protection sociale, a déclaré M. Goldfajn à Reuters. Cette initiative comprend des missions visant à examiner le cadre macroéconomique et les données du pays, ainsi qu’à estimer les besoins d’investissement dans différents secteurs.

Avec le FMI, les discussions ont porté sur la reprise et la reconstruction après le séisme au Venezuela, a déclaré Mme Georgieva sur les réseaux sociaux.

Le gouvernement vénézuélien et une faction de l’opposition sont sur le point de conclure séparément un accord visant à transférer quelque 4 milliards de dollars d’or de la Banque d’Angleterre vers les États-Unis, ont indiqué des sources à Reuters au début du mois.

Mme Rodriguez est arrivée à New York tôt lundi matin avec son équipe. Il s’agissait de son premier déplacement aux États-Unis depuis sa prise de fonction en tant que présidente par intérim du Venezuela en janvier, sous la supervision de Washington, à la suite de la capture de l’ancien président Nicolas Maduro par les forces américaines.

Le plus haut représentant diplomatique américain au Venezuela, John Barrett, l’a accueillie à l’aéroport, a indiqué la télévision d’État vénézuélienne.

Mme Rodriguez a rencontré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, en fin d’après-midi pour discuter des réformes économiques, de la restructuration de la dette, des initiatives de dialogue et de la coopération entre l’ONU et le Venezuela, "notamment en matière de droits de l’homme, ainsi que de la voie vers une démocratie pleine et entière", a indiqué l’ONU dans un communiqué.

DÉMOCRATIE, DROITS DE L’HOMME

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Félix Plasencia, a rencontré des responsables britanniques pour discuter de la transition démocratique et des droits de l’homme, ainsi que des efforts de reconstruction suite aux tremblements de terre de cette année, a déclaré Chris Elmore, ministre britannique chargé des Amériques. M. Plasencia s’est ensuite entretenu avec le sous-secrétaire d’État américain aux Affaires de l’hémisphère occidental, Juan Pablo Segura.

"Les entreprises américaines peuvent continuer à soutenir la reprise économique du Venezuela, contribuer à rétablir la confiance des investisseurs et créer des emplois tout en assurant la domination énergétique du peuple américain", a déclaré M. Segura sur X.

Les ministres et hauts responsables vénézuéliens ont fait avancer les négociations pendant des mois avant le déplacement de Mme Rodriguez à New York, où elle doit rencontrer M. Trump mardi.

La rencontre prévue entre Trump et Mme Rodriguez — qui était vice-présidente du Venezuela sous Maduro — aura lieu en marge d’une réception organisée par le président américain, a indiqué l’ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies, Mike Waltz, lors d’une récente conférence de presse téléphonique.

Les ministères vénézuéliens des Affaires étrangères et de l’Information n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Certains bâtiments appartenant au Venezuela à New York, qui étaient fermés depuis des années, notamment un consulat et les locaux de la mission vénézuélienne auprès des Nations unies, ont récemment été rénovés en vue de leur réouverture, selon les médias. La rencontre entre Mme Rodriguez et des responsables de la BID, à laquelle la ministre du Pétrole Paula Henao a également assisté, s’est tenue dans les locaux de la mission vénézuélienne auprès des Nations unies.

Mme Henao, le ministre des Mines Hector Silva et de hauts responsables de PDVSA ont participé ce mois-ci à une conférence du G20 sur l’énergie à Houston, où un protocole d’accord a été signé avec le producteur de pétrole américain Continental Resources concernant une zone située dans la principale région productrice du Venezuela, la ceinture de l’Orénoque. Un contrat distinct a également été signé, accordant à la société d’investissement américaine Heeney Capital les droits d’exploitation et d’exportation d’une mine d’or.

Un autre accord préliminaire est en cours de négociations depuis des mois avec le géant américain de l’énergie ExxonMobil XOM.M , ce qui pourrait à terme conduire à son retour dans les champs pétroliers vénézuéliens, ont indiqué des sources ce mois-ci.