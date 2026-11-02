Une cyberattaque visant les réfrigérateurs touche les supermarchés dans toute l'Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'experts, du propriétaire d'une chaîne de boucheries et du responsable d'un magasin ICA, ainsi que de détails sur l'impact sur les magasins en Irlande)

* Les magasins Delhaize touchés par un « incident informatique » en Belgique et au Luxembourg

* Le centre national de cybersécurité suédois enquête sur ces incidents

* Un magasin ICA en Suède indique que ses réfrigérateurs ont été touchés par une cyberattaque

* Les magasins SPAR belges et les supermarchés Carrefour sont également touchés

par Marie Mannes, Helen Reid et Louise Rasmussen

Les réfrigérateurs des supermarchés européens sont à nouveau la cible d'une cyberattaque: lundi, des magasins répartis sur une vaste partie du continent, de la Suède à la Belgique, ont été touchés par un piratage qui a fait grimper la température de leurs réfrigérateurs, faisant écho à un incident survenu en France le mois dernier.

Les chaînes de supermarchés Ahold Delhaize AD.AS et Colruyt COLR.BR ont indiqué qu’un incident informatique survenu pendant la nuit avait touché les réfrigérateurs et les congélateurs de dizaines de magasins en Belgique et au Luxembourg, tandis que les enseignes suédoises ICA et Coop ont signalé des pics de température similaires.

« Il y a eu une cyberattaque et tous nos congélateurs ont atteint 50 degrés (Celsius) », a déclaré à Reuters Engla Ingwall, responsable des ventes d’un magasin franchisé ICA à Stockholm, ajoutant que l’attaque s’était produite à 2 heures du matin (01h00 GMT) mais n’avait été remarquée que plusieurs heures plus tard.

« Tout est détruit. »

Un porte-parole de la société privée ICA a déclaré dans un communiqué envoyé par e-mail que l’entreprise avait pris connaissance du fait qu’un « nombre limité de magasins avait été touché par un incident survenu pendant la nuit, qui a affecté leurs systèmes de réfrigération et de congélation ».

Ces derniers incidents font suite à une attaque survenue en France le mois dernier, au cours de laquelle, selon la police, des pirates informatiques avaient pris le contrôle des groupes frigorifiques de centaines de supermarchés, provoquant des incendies et des pertes alimentaires. Ahold a également signalé un incident de cybersécurité à la police le mois dernier.

Bien que personne n’ait revendiqué la responsabilité de ces deux attaques, ces affaires ont mis en lumière l’inquiétude croissante des autorités régionales face à la propagation d’attaques hybrides issues des conflits aux frontières européennes, suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 .

Moscou a nié à plusieurs reprises toute implication dans des opérations de sabotage ou de guerre hybride. Reuters n’a pas pu déterminer qui était à l’origine des attaques de lundi, ni s’il existait un lien avec celles survenues en octobre en France.

Le centre national de cybersécurité suédois – qui a déclaré ne pas pouvoir spéculer sur l’identité des auteurs de ces attaques – travaille actuellement sur plusieurs incidents touchant des supermarchés à travers le pays, a déclaré lundi le directeur du centre, John Billow.

« Ces dernières semaines, nous avons… constaté qu’il existait en Suède un nombre important de dispositifs technologiques opérationnels exposés, pour lesquels nous avions clairement souligné la nécessité de procéder à des mises à jour ou à l’installation de correctifs », a-t-il déclaré.

« LE COMMERCE DE DÉTAIL EST UNE CIBLE FACILE »

Des réfrigérateurs aux systèmes de chauffage, en passant par les caméras de sécurité et les réseaux d’alarme, une gamme toujours plus large d’appareils, autrefois essentiellement mécaniques, peut désormais être surveillée et contrôlée à distance, ce qui ouvre de nouvelles opportunités aux cybercriminels .

Stephan Moelans, directeur général de la société belge de réfrigération Sabcobel, qui gère les systèmes de Delhaize, a déclaré à l’agence de presse Belga que l’incident était une cyberattaque, les évaporateurs des unités ayant été basculés en mode dégivrage. Le bureau de M. Moelans n’a pas souhaité faire de commentaires.

« Je suis debout depuis 2 heures du matin. Nous avons travaillé toute la nuit et toute la matinée pour déconnecter les unités concernées du réseau », a déclaré M. Moelans à Belga.

Un porte-parole du groupe Colruyt, qui exploite les magasins Spar en Belgique sous un système de franchise, a indiqué que les systèmes de réfrigération de cinq magasins avaient été attaqués.

En Irlande, le grossiste alimentaire Musgrave a indiqué qu’un incident informatique avait affecté les systèmes de réfrigération de 13 de ses magasins SuperValu, l’obligeant à retirer de la vente certains produits réfrigérés et surgelés.

« Nos systèmes de surveillance nous ont alertés du problème et nous avons pris des mesures immédiates », a-t-il indiqué dans un communiqué. « Notre enquête est en cours. »

Tom Hegel, chercheur au sein de la société de cybersécurité SentinelOne, a expliqué que les attaques relevaient généralement de l’extorsion, de motivations politiques ou d’opérations menées par des États-nations, l’absence de demandes financières dans les récents cas survenus dans les supermarchés laissant supposer qu’il s’agissait de sabotage.

« Le commerce de détail est une cible facile, car les chaînes de supermarchés gèrent un parc considérable de contrôleurs de réfrigération, de systèmes de gestion des bâtiments, de panneaux d’accès aux portes et d’équipements de point de vente », a-t-il expliqué.

« Les marges dans le secteur alimentaire sont faibles et les produits se périment en quelques heures; toute perturbation a donc des conséquences immédiates et visibles par le grand public. »

« C’EST TRÈS INQUIÉTANT »

Le groupe de distribution alimentaire privé Coop a déclaré au quotidien suédois Aftonbladet que six de ses magasins avaient été touchés par des incidents similaires. Il n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Carrefour CARR.PA a indiqué que 15 de ses 700 magasins en Belgique avaient été touchés. Une chaîne de supermarchés estonienne a également été affectée, les températures ayant été réglées à 50 °C, a déclaré le fournisseur de technologies Kitman Coldtech à la chaîne publique ERR.

Luc De Laet, fondateur et propriétaire de la chaîne de boucheries belge De Laet & Van Haver, a déclaré avoir été réveillé à 3 h 30 du matin par un employé lui signalant un problème. Il s'est précipité dans son magasin à Hove, au sud d'Anvers, et a constaté que la température des réfrigérateurs avait grimpé jusqu'à 18 °C.

Il a indiqué que cela avait entraîné la perte d’environ 15.000 € (16 764 $) de viande.

« C’est très inquiétant. Ils piratent le système qui enregistre la température et peuvent le programmer à distance », a-t-il déclaré à Reuters, ajoutant qu’il était furieux de devoir jeter autant de nourriture.

M. De Laet a estimé que les pirates informatiques cherchaient à déstabiliser les économies européennes, précisant qu’il avait contacté la police mais qu’il ignorait si une enquête était en cours.

« Je n’ai que deux mots à leur dire: réveillez-vous, s’il vous plaît, car il se passe quelque chose », a-t-il déclaré.

(1 dollar = 0,8948 euro)