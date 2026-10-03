Une cour d'appel américaine suspend la loi du Minnesota interdisant les photos « dénudées » dans l'affaire xAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire du bureau du procureur général du Minnesota aux paragraphes 5 et 6)

Vendredi, la société xAI d’Elon Musk a convaincu une cour d’appel fédérale américaine de suspendre l’interdiction, première du genre aux États-Unis, des fausses images de nus générées par l’IA dans le Minnesota, alors que l’entreprise spécialisée dans les technologies et les réseaux sociaux poursuit une action en justice alléguant que cette loi est inconstitutionnelle.

Dans son ordonnance, la Cour d’appel du 8e circuit des États-Unis, siégeant à Saint-Louis, a suspendu la loi pour le moment, faisant droit à la demande d’injonction déposée par xAI. Le mois dernier, un juge de première instance avait rejeté la demande d’Elon Musk visant à obtenir une ordonnance suspendant l’application de la loi.

La loi anti-« nudification » de l’État, entrée en vigueur le 1er août, interdit aux exploitants de sites web, aux développeurs de logiciels et à d’autres acteurs de permettre aux utilisateurs de créer des images réalistes représentant une partie intime du corps qui n’apparaît pas sur une photo originale d’une personne identifiable.

xAI affirme que cette mesure restreint la liberté d’expression protégée par la Constitution américaine.

Le bureau du procureur général du Minnesota , Keith Ellison, a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il était déçu par la décision de la cour d’appel et qu’il défendrait la nouvelle loi de l’État alors que la procédure d’appel engagée par xAI suit son cours.

“L’interdiction de la “nudification” dans le Minnesota interdit aux produits issus de l’intelligence artificielle de générer des images à caractère sexuel qui portent atteinte aux personnes et les harcèlent de la manière la plus ignoble qui soit”, a déclaré John Stiles, porte-parole de M. Ellison.

xAI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le juge fédéral de district Donovan Frank a statué le mois dernier que xAI n’avait pas démontré qu’elle subirait un préjudice irréparable en contestant la loi et a estimé que l’entreprise avait attendu trop longtemps pour demander une mesure d’urgence.

Dans son appel, xAI a contesté la conclusion du juge selon laquelle elle avait tardé à intenter une action en justice. L’entreprise a également affirmé que son outil Grok Imagine intégrait des “protections rigoureuses” contre la création d’images de personnes réelles dénudées ou sexualisées.

xAI a commencé à poursuivre en justice des utilisateurs qu’elle accuse de contourner les dispositifs techniques de blocage de Grok afin de créer des images à caractère sexuel de personnes sans leur consentement.

Le Minnesota avait exhorté la cour d’appel à ne pas bloquer la loi. L’État a déclaré avoir adopté cette mesure cette année pour lutter contre la propagation de ce qu’il a qualifié de “quantité stupéfiante de matériel d'abus sexuels sur mineurs généré par des produits d’IA tels que Grok Imagine”.