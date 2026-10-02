Une cour d'appel américaine suspend l'application d'une loi du Minnesota interdisant les photos « dénudées » dans le cadre du procès de xAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du titre, ajout de détails et de contexte dans les paragraphes 3 à 9)

Vendredi, la société xAId’Elon Musk a convaincu une cour d’appel fédérale américaine de suspendre l’interdiction, première du genre aux États-Unis, imposée par le Minnesota concernant les fausses images de nus générées par l’IA, alors que l’entreprise de technologie et de réseaux sociaux poursuit une action en justice alléguant que cette loi est inconstitutionnelle.

Dans son ordonnance, la Cour d’appel du 8e circuit des États-Unis, siégeant à Saint-Louis, a suspendu la loi pour le moment, faisant droit à la demande d’injonction déposée par xAI. Le mois dernier, un juge de première instance avait rejeté la demande d’Elon Musk visant à obtenir une ordonnance suspendant l’application de la loi.

La loi anti-« nudification » de l’État, entrée en vigueur le 1er août, interdit aux exploitants de sites web, aux développeurs de logiciels et à d’autres acteurs de permettre aux utilisateurs de créer des images réalistes représentant une partie intime du corps qui n’apparaît pas sur une photo originale d’une personne identifiable.

xAI affirme que cette mesure restreint la liberté d’expression protégée par la Constitution américaine.

Le Minnesota et xAI n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le juge fédéral de district Donovan Frank a statué le mois dernier que xAI n’avait pas démontré qu’elle subirait un préjudice irréparable en contestant la loi et a déclaré que l’entreprise avait attendu trop longtemps pour demander une mesure d’urgence.

Dans son appel, xAI a contesté la conclusion du juge selon laquelle elle avait tardé à intenter une action en justice. L'entreprise a également déclaré que son outil Grok Imagine intégrait des « protections rigoureuses » contre la création d'images dénudées ou sexualisées de personnes réelles.

xAI a commencé à poursuivre en justice des utilisateurs qu’elle accuse de contourner les dispositifs techniques de blocage de Grok afin de créer des images à caractère sexuel de personnes sans leur consentement.

Le Minnesota avait exhorté la cour d’appel à ne pas bloquer la loi. L’État a déclaré avoir adopté cette mesure cette année pour lutter contre la propagation de ce qu’il a qualifié de « quantité stupéfiante (de matériel) d’abus sexuels sur mineurs généré par des produits d’IA tels que Grok Imagine ».