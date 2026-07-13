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Une cour d'appel américaine relance les poursuites civiles établissant un lien entre le Tylenol et l'autisme ainsi que le TDAH
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 16:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, une cour d'appel fédérale a relancé des centaines de poursuites judiciaires intentées par des particuliers contre l' KVUE.N e Kenvue ainsi que de nombreuses pharmacies et enseignes de distribution, au motif que l'analgésique Tylenol provoquerait l'autisme et le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.

La Cour d'appel du 2e circuit des États-Unis, à Manhattan, a estimé qu'un juge de première instance avait indûment écarté les témoignages d'experts présentés par des parents ayant intenté une action en justice en raison de l'utilisation du Tylenol, ou de son principe actif, l'acétaminophène, pendant la grossesse.

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