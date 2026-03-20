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Une cour d'appel américaine rejette l'ordonnance de la FTC à l'encontre d'Intuit concernant la publicité pour TurboTax
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 21:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une cour d'appel américaine a annulé vendredi une ordonnance de la Commission fédérale du commerce interdisant à Intuit INTU.O de faire de la publicité mensongère pour ses produits TurboTax, très populaires, en disant qu'ils sont "gratuits" pour les déclarations d'impôts simples.

La 5e Cour d'appel du circuit américain a déclaré qu'il était contraire à la séparation constitutionnelle des pouvoirs qu'un juge administratif se prononce sur une plainte pour publicité trompeuse.

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