Une cour d'appel américaine confirme la victoire d'AstraZeneca dans un litige sur les brevets de médicaments anticancéreux de Pfizer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse d'AstraZeneca au paragraphe 3) par Blake Brittain

Jeudi, une cour d’appel américaine a confirmé un jugement en faveur d’AstraZeneca

AZN.L contre les allégations selon lesquelles son médicament phare contre le cancer du poumon, le Tagrisso, aurait enfreint des brevets détenus par Wyeth, filiale de Pfizer PFE.N . La Cour d'appel fédérale des États-Unis, siégeant à Washington, a confirmé la décision d'un juge fédéral du Delaware selon laquelle les deux brevets dont Wyeth accusait AstraZeneca d'avoir enfreint étaient nuls. Les porte-parole de Pfizer n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur cette décision.Un porte-parole d’AstraZeneca a refusé de s’exprimer.

Pfizer, dont le siège est à New York et qui a racheté Wyeth en 2009, avait poursuivi AstraZeneca en justice en 2021. L’entreprise affirmait que le Tagrisso d’AstraZeneca enfreignait des brevets liés au Nerlynx, un médicament contre le cancer du sein fabriqué par Puma Biotechnology PBYI.O sous licence des brevets de Pfizer.

Selon un rapport de l’entreprise, le Tagrisso a rapporté à AstraZeneca, dont le siège est au Royaume-Uni, plus de 7,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires mondial l’année dernière. Wyeth avait obtenu en 2024, dans le Delaware, un verdict du jury lui accordant 107,5 millions de dollars contre AstraZeneca. Le juge fédéral de district Matthew Kennelly, siégeant par désignation dans le Delaware, avait infirmé ce verdict plus tard dans l’année après avoir estimé que les brevets ne comportaient pas de descriptions écrites valides de leurs inventions et ne permettraient pas à un scientifique moyen du domaine de les reproduire sans expérimentation excessive.

La Cour d’appel fédérale a confirmé jeudi la décision de M. Kennelly pour les mêmes motifs.

L’affaire est intitulée Wyeth LLC c. AstraZeneca Pharmaceuticals LP, Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral, n° 24-2325.

Pour Wyeth: Jennifer Swize, du cabinet Jones Day

Pour AstraZeneca: Christopher Sipes, du cabinet Covington & Burling

Pour en savoir plus:

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