Une cour d'appel américaine autorise la poursuite de milliers de poursuites judiciaires contre des entreprises de réseaux sociaux pour des allégations de dépendance des utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Diana Novak Jones

Une cour d’appel américaine a autorisé lundi la poursuite de milliers de poursuites judiciaires à l’encontre de Meta Platforms META.O , d’Alphabet GOOGL.O (Google), de ByteDance (TikTok) et d’autres entreprises de réseaux sociaux, au motif qu’elles auraient conçu leurs produits pour créer une dépendance chez les jeunes utilisateurs.

La Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis, siégeant à San Francisco, a rejeté la demande des entreprises visant à faire annuler la décision d’un tribunal de première instance les obligeant à faire face à quelque 2 400 actions en justice concernant les plaintes déposées devant les tribunaux fédéraux.

Ces entreprises, parmi lesquelles figure également Snapchat ( SNAP.N ) de Snap Inc., avaient fait valoir que l’article 230 du Communications Decency Act de 1996 – qui les protège contre les poursuites judiciaires liées aux contenus publiés par leurs utilisateurs – les protège également contre les allégations selon lesquelles elles auraient omis d’avertir le public du caractère addictif de leurs plateformes.

Mais la cour a estimé que l’appel avait été interjeté trop tôt pour qu’elle puisse se prononcer, un problème que les juges avaient déjà souligné lors des plaidoiries dans cette affaire. La plupart des appels sont interjetés une fois le procès terminé; la décision du juge serait donc réexaminée à ce moment-là, ont précisé les juges. Intentées par des États, des municipalités, des districts scolaires et des particuliers, ces actions en justice allèguent que les entreprises de réseaux sociaux ont délibérément rendu leurs jeunes utilisateurs dépendants, contribuant ainsi à la montée en flèche de la dépression, de l’anxiété et des troubles liés à l’image corporelle, ainsi qu’à une crise plus générale de santé mentale chez les jeunes Américains ces dernières années. Les plaignants – parmi lesquels figurent des parents, des districts scolaires et des États – avaient fait valoir que la décision du tribunal de première instance n’était pas définitive et ne pouvait donc pas faire l’objet d’un appel. Mais ils se sont également opposés aux arguments des entreprises concernant la loi fédérale, affirmant que celle-ci ne couvrait pas les plaintes liées à la manière dont elles exploitent et conçoivent leurs produits. Ces affaires, qui ont été regroupées devant la juge fédérale de district Yvonne Gonzalez Rogers à Oakland, en Californie, visent à obtenir des dommages-intérêts, des sanctions et des mesures de réparation de la part des entreprises. Ces dernières ont fait appel des ordonnances rendues par la juge Rogers en 2023 et 2024 qui autorisaient dans une large mesure la poursuite de la procédure.

Lors des plaidoiries tenues le 6 janvier, les juges de la cour d’appel ont exprimé leur scepticisme quant à l’opportunité de se prononcer sur cette affaire à ce stade. Mais ils ont également émis des doutes quant à l’argument des entreprises selon lequel la loi fédérale les mettait à l’abri de ces plaintes, l’un des juges faisant remarquer que si le Congrès avait eu l’intention que la loi protège les entreprises d’une responsabilité étendue, il l’aurait précisé explicitement.

Les entreprises font face à des centaines d’autres poursuites pour des griefs similaires devant les tribunaux d’État, dont environ 3 300 font l’objet d’une procédure regroupée devant le tribunal d’État de Californie.

Dans le cadre du premier procès à avoir été jugé au sein du contentieux californien, et qui constituait un test très suivi quant à la manière dont les jurys pourraient réagir face à des plaintes similaires, un jury de Los Angeles a estimé en mars que Meta et Google avaient fait preuve de négligence en concevant des plateformes de réseaux sociaux préjudiciables aux jeunes. Le jury a accordé 6 millions (XX millions d'euros) de dollars à une femme aujourd’hui âgée de 20 ans qui affirme être devenue dépendante d’Instagram et de YouTube lorsqu’elle était enfant.

Dans un autre verdict rendu également en mars, Meta a été reconnue responsable et condamnée à verser 375 millions (XX millions d'euros) de dollars au Nouveau-Mexique après qu’un jury eut donné raison à l’État, estimant que l’entreprise avait induit les utilisateurs en erreur quant à la sécurité de ses plateformes et favorisé l’exploitation sexuelle des enfants. Le juge chargé de cette affaire examine actuellement s’il convient d’ordonner à l’entreprise d’apporter des modifications à ses plateformes et de verser des dommages-intérêts supplémentaires.

Meta et Google, qui ont tous deux contesté les allégations formulées dans ces affaires, ont déclaré qu’ils feraient appel. Ces appels devraient porter principalement sur la question de savoir si l’article 230 s’applique aux plaintes relatives à la conception des plateformes, une question qui, selon les experts, pourrait avoir de vastes implications pour le secteur technologique en général.