Une commission du Sénat va se prononcer sur un projet de loi visant à renforcer l'interdiction des véhicules chinois aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions dans les paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

La commission du commerce du Sénat américain se prononcera le 15 juillet sur un projet de loi bipartite visant à renforcer l'interdiction imposée par le gouvernement américain aux constructeurs automobiles chinois de pénétrer le marché américain.

Le sénateur républicain Bernie Moreno, de l’Ohio, et la sénatrice démocrate Elissa Slotkin, du Michigan, ont proposé en avril un projet de loi visant à codifier une réglementation imposée par l’administration Biden qui interdit de fait à tous les constructeurs automobiles chinois de vendre des véhicules particuliers aux États-Unis et prévoit d’autres mesures pour empêcher la Chine de pénétrer le marché américain des véhicules légers.

Le mois dernier, Polestar PSNY.O a déclaré avoir été contrainte par l’administration Trump de cesser la vente de véhicules aux États-Unis à compter de l’année-modèle 2027, alors que Washington intensifie sa répression à l’encontre des véhicules chinois.

Les députés de la Chambre des représentants ont présenté une version similaire du projet de loi du Sénat. Ce texte interdirait les véhicules conçus en Chine s’ils sont dotés de fonctionnalités de connectivité avancées ainsi que de logiciels embarqués.

L’administration Biden a imposé en janvier 2025 une réglementation de grande envergure visant à interdire aux constructeurs automobiles chinois de vendre des véhicules particuliers aux États-Unis, invoquant des préoccupations de sécurité nationale liées à la capacité de ces véhicules à collecter des données sensibles sur leurs propriétaires américains.

En mars, des associations professionnelles du secteur automobile représentant la quasi-totalité des grands constructeurs — notamment les « trois grands » de Détroit, Volkswagen VOWG.DE , Hyundai 005380.KS et Toyota 7203.T — ainsi que des équipementiers, des concessionnaires automobiles et d’autres acteurs, ont exhorté le gouvernement américain à empêcher l’entrée des constructeurs chinois sur le marché, invoquant « de sérieuses préoccupations concernant les efforts continus de la Chine pour dominer la construction automobile mondiale et accéder au marché américain ».

Ils ont ajouté que la Chine représentait « une menace directe pour la compétitivité mondiale des États-Unis, leur sécurité nationale et leur base industrielle automobile ».

Les voitures chinoises sont soumises à des droits de douane élevés, mais les consommateurs américains s’intéressent de plus en plus à ces véhicules, comme le montrent des enquêtes récentes, et les véhicules électriques chinois, moins chers, ont conquis une part de marché significative au Mexique et en Europe.

En janvier, le président Donald Trump s’était dit ouvert à l’idée que les constructeurs automobiles chinois fabriquent des véhicules aux États-Unis, mais aucun changement de politique automobile n’a été annoncé à l’issue du sommet Trump-Xi en mai.

L’ambassade de Chine à Washington s’est opposée à plusieurs reprises aux mesures américaines visant à restreindre l’accès des véhicules chinois au marché.