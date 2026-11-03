Une commission du Sénat américain organise une audition pour la candidate de Trump à la FCC ; les licences des chaînes de télévision ABC au centre des débats

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(Entièrement révisé, avec des précisions et des informations contextuelles sur la prochaine audience et les questions soumises à la FCC)

par David Shepardson

La commission du commerce du Sénat américain tiendra une audition le 10 novembre concernant la candidate désignée par le président Donald Trump pour siéger au sein de la Commission fédérale des communications (FCC), composée de cinq membres, qui examine actuellement le sort des huit chaînes de télévision ABC détenues par Walt Disney

DIS.N .

En août, Donald Trump a nommé Danielle Thumann Severs, conseillère juridique principale du président de la FCC Brendan Carr, pour occuper l’un des deux sièges vacants. La FCC compte actuellement deux républicains et une démocrate, la commissaire Anna Gomez, que certains pensent que Donald Trump pourrait limoger si sa candidate était confirmée.

Historiquement, la FCC est divisée selon un rapport de 3 contre 2, le parti au pouvoir à la Maison Blanche détenant la majorité. La loi exige trois membres pour atteindre le quorum. La législation américaine stipule que seuls trois des cinq commissaires de la FCC peuvent appartenir au même parti politique.

Le mois dernier, le sénateur démocrate américain Ron Wyden a déclaré qu’une loi de 1982 impose à la FCC de respecter l’équilibre politique, quelle que soit sa taille opérationnelle. S’il y a trois commissaires à la FCC, seuls deux peuvent appartenir au même parti politique, a précisé M. Wyden.

Trump a limogé deux démocrates de la Commission fédérale du commerce (FTC) et a écarté de nombreux autres démocrates d’autres agences, notamment le Bureau national de la sécurité des transports, le Conseil national des relations du travail et le Conseil de la Fondation nationale pour la science. Certaines de ces agences sont tenues par la loi de compter des commissaires issus des deux partis.

En avril, Carr a ordonné un réexamen anticipé sans précédent des licences de toutes les chaînes ABC de Disney. La veille de cette décision, Trump avait exhorté ABC à licencier l’animateur de l’émission de fin de soirée Jimmy Kimmel.

Le renouvellement des licences des chaînes de Disney ne devait être examiné qu’en octobre 2028. Avant avril, la FCC n’avait pas ordonné de réexamen anticipé depuis plus de 50 ans.

Disney a intenté une action en justice contre la FCC pour bloquer cet examen anticipé des licences ABC, et un juge américain n’a pas encore rendu sa décision. M. Carr a déclaré la semaine dernière qu’il n’avait pris aucune décision quant à l’opportunité de demander leur révocation.

Lors de l’audition devant la commission sénatoriale, Mme Severs devrait être interrogée sur la surveillance exercée par la FCC sur Disney, ainsi que sur les efforts visant à étendre le spectre radioélectrique et les tentatives de la société SpaceX

SPCX.O , dirigée par Elon Musk, d’obtenir des fréquences radio afin de concurrencer les trois principaux opérateurs de télécommunications américains.

Trump a exhorté à plusieurs reprises les diffuseurs à supprimer les émissions humoristiques ou d’actualité qu’il n’apprécie pas ou qui ont critiqué son administration. Il a fait pression sur Carr pour qu’il révoque les licences des diffuseurs qu’il juge partiaux. En juillet, Trump a appelé la FCC à révoquer les licences de NBC et ABC, détenues par Comcast

CMCSA.O , pour avoir décidé de ne pas diffuser ses déclarations sur la sécurité électorale sur leurs chaînes.

Les diffuseurs jouissent de droits étendus, garantis par le Premier amendement, pour prendre des décisions relatives à leurs contenus.

Chaque chaîne de télévision a besoin d’une licence de la FCC pour utiliser les ondes publiques. Bien que les retraits de licence soient extrêmement rares, les détracteurs affirment que la perspective de perdre une licence peut exercer une pression sur les diffuseurs et susciter des inquiétudes quant à l’ingérence du gouvernement dans les décisions éditoriales et de programmation.