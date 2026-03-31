Une cession gonfle le résultat net annuel de Maison Pommery
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 07:26
Le résultat opérationnel courant a reculé de 44,1% à 20 MEUR avec la comptabilisation d'une provision de 10,5 MEUR sur le stock de certaines références, mais retraité de cette provision, le ROC aurait été de 30,5 MEUR, en baisse de seulement 14,7%.
Le chiffre d'affaires 2025 de la maison de champagne a baissé de 3,6% pour s'établir à 293,2 MEUR, dans un contexte de nouvelle baisse des volumes des expéditions de Champagne et du rendement de l'appellation.
Lors de son AG du 4 juin, Maison Pommery & Associés proposera le versement d'un dividende au titre de 2025 de 0,80 EUR par action. Ce dividende sera versé le 22 septembre et correspondrait à un rendement brut de 7,84% sur la base du cours de bourse du 27 mars.
Une amélioration de la marge opérationnelle courante est attendue par le groupe en 2026 ainsi qu'une réduction des frais financiers, en lien notamment avec les cessions d'actifs mises en place dans la trajectoire de désendettement.
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