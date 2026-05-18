Le directeur général de Nvidia estime que le marché chinois finira par s'ouvrir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a déclaré lundi qu’il pensait que le marché chinois s’ouvrirait aux fournisseurs de puces américains après avoir accompagné le président américain Donald Trump lors d’un voyage en Chine la semaine dernière.

Nvidia a obtenu des licences du gouvernement américain pour vendre ses puces H200, mais n'a pas reçu l'approbation des autorités chinoises, qui favorisent les fournisseurs de puces nationaux. Les discussions entre Trump et le président chinois Xi Jinping n'ont pas abouti à une avancée immédiate permettant à Nvidia de vendre ses puces H200.

“J'ai le sentiment qu'avec le temps, le marché s'ouvrira”, a déclaré Huang lors d'une interview accordée à Bloomberg Television lors d'un événement organisé par Dell.