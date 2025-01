Une BCE qui devrait rester prudente

Christine Lagarde, présidente de la BCE lors de la conférence de presse de mai 2023 (Crédits: BCE)

Par Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions

"Nous nous attendons à une position modérément dovish de la part de la Banque centrale européenne (BCE).

Nous prévoyons que la BCE réduira le taux de dépôt de 25 points de base à 2,75 % lors de sa réunion du 30 janvier.

D'autres baisses de taux sont probables, même si les membres faucons se concentreront certainement sur le risque d'une résurgence de l'inflation salariale dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, en particulier dans le secteur des services.

La première semaine de Trump en tant que président et la série de décrets qu'il a signés ne devraient pas affecter le discours de la BCE demain, ni la trajectoire attendue.

L'incertitude sur la politique tarifaire continue de planer et inciterait la BCE à rester prudente.

Nous pensons que la BCE réduira le taux de dépôt par étapes de 25 points de base jusqu'à 2,25 % d'ici juin, puis fera une pause pour évaluer l'impact des réductions précédentes.

Malgré la légère amélioration des indices PMI en janvier, les risques de croissance restent orientés à la baisse. Les bouleversements politiques dans les deux principales économies de la région continueront à peser sur la confiance des entreprises.

Nous préférerions voir une BCE plus agressive en ce qui concerne la récession dans l'industrie manufacturière, car cette industrie est la plus sensible aux conditions monétaires et financières, alors que les services ne le sont pas.

En outre, la récente hausse des rendements américains à long terme exerce une pression sur les rendements des obligations d'État de la zone euro.

Cette hausse complique les efforts de la BCE pour assouplir les conditions financières et soutenir l'activité économique dans un contexte de faibles perspectives de croissance pour le premier semestre.

La BCE serait inspirée de commenter ce risque et le fait qu'elle est prête à agir si nécessaire."