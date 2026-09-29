Une banquière de JPMorgan réitère sa contre-plainte pour diffamation contre Rana, qui l'accuse d'agression sexuelle

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* Lorna Hajdini réfute les allégations de Chirayu Rana

* Hajdini réclame des dommages-intérêts d’un montant non précisé pour diffamation et préjudice moral

* JPMorgan réfute les allégations selon lesquelles il aurait réduit Rana à une caricature raciste

* Rana rejette les demandes reconventionnelles et compte faire valoir ses propres prétentions

par Jonathan Stempel

La banquière d’affaires de JPMorgan Chase ( JPM.N ), accusée de harcèlement sexuel dans une affaire qui a fait le buzz, a réitéré sa demande reconventionnelle à l’encontre de son accusateur, affirmant qu’il l’avait diffamée, avait ruiné sa réputation et détruit sa vie afin de lui soutirer, ainsi qu’à la banque, des millions de dollars.

Dans un mémoire déposé lundi soir devant le tribunal fédéral de Manhattan, Lorna Hajdini, directrice exécutive chez JPMorgan , a déclaré que le "complot délibéré et soutenu" de Chirayu Rana visant à la présenter comme une prédatrice sexuelle raciste et une criminelle lui avait également causé une anxiété, une panique et une peur intenses, et l’avait poussée à se replier sur elle-même et à se couper de ses relations personnelles.

"Les accusations de la plaignante sont fausses", a déclaré Hajdini, en utilisant des caractères gras et italiques pour souligner ses propos. Elle réclame des dommages-intérêts d’un montant non précisé pour diffamation, préjudice moral intentionnel et autres délits civils.

Jon Norinsberg, avocat de Rana, a déclaré mardi dans un e-mail: "Nous rejetons catégoriquement les allégations de Hajdini et avons l’intention de nous défendre vigoureusement contre ses demandes reconventionnelles. Nous restons confiants dans le bien-fondé des allégations de Rana et sommes impatients de les prouver devant le tribunal."

Rana a déposé en juillet la dernière version de son recours , accusant Hajdini de l’avoir contraint à avoir des relations sexuelles et d’avoir exigé sa soumission afin de faire avancer sa carrière.

Il a également réorienté son dossier en élargissant ses accusations à l’encontre de JPMorgan Chase, affirmant que la plus grande banque américaine avait irrémédiablement détruit sa carrière en tolérant le racisme – notamment au sein de son équipe de financement à effet de levier, par ailleurs exclusivement composée de Blancs – ainsi que la contrainte sexuelle.

HISTOIRES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Selon la plainte, des collègues qualifiaient Rana, d’origine népalaise, de "brown boy" et affirmaient privilégier les personnes qui "ressemblent à Jamie Dimon", le directeur général de la banque.

Rana a également déclaré avoir reçu un SMS l’exhortant à "fuir avant que nous n’appelions l’ICE (sic) pour votre famille", en référence au service américain de l’immigration et des douanes (ICE).

Dans un document déposé séparément lundi soir, JPMorgan a réfuté les allégations les plus fracassantes de Rana, notamment celle selon laquelle la banque l’aurait "réduit à une caricature raciale" tandis que Hajdini le faisait chanter pour le contraindre à subir des agressions sexuelles répétées. Rana a démissionné en octobre 2025 après un an et demi passé au sein de la banque.

Hajdini a intenté une contre-poursuite contre Rana après que celui-ci eut déposé sa plainte initiale devant un tribunal de l’État de New York.

Plusieurs affaires impliquant des employés de JPMorgan ont fait le buzz sur les réseaux sociaux cette année.

En juin, un ancien employé a été filmé en train de jeter à la poubelle puis de s’enfuir avec une poubelle commémorative lors d’un défilé organisé en l’honneur des New York Knicks, champions de la NBA.

La semaine dernière, un juge fédéral a rejeté la demande de JPMorgan visant à faire annuler une sentence arbitrale de 4,25 millions de dollars en faveur de l’ancien gestionnaire de fortune Brent Bodner, qui avait été licencié après avoir facturé 642,50 dollars à l’entreprise pour des achats effectués dans une épicerie fine en vue d’une soirée organisée à l’occasion du Super Bowl. Bodner avait qualifié cet événement de rencontre "d’accueil professionnel" approuvée avec un client.

Le juge fédéral de district Stanley Blumenfeld a déclaré que, bien que JPMorgan ait soulevé des "objections sérieuses" à l’encontre de cette sentence, il ne pouvait conclure que le collège d’arbitrage avait délibérément enfreint la loi.