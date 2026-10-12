Une avalanche de nouveaux modèles au Salon de l'automobile de Paris alors que la rivalité entre l'Europe et la Chine s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les constructeurs automobiles devraient dévoiler jusqu'à 60 nouveaux modèles

* Le salon a lieu quelques jours après la conclusion d'un accord provisoire entre l'UE et la Chine sur les véhicules hybrides

* Les constructeurs chinois ont besoin de vendre en Europe alors que leur marché intérieur est en berne

(Refonte de l'article avec les commentaires de Renault, Leapmotor, Changan, BYD, Tata Motors et Stellantis)

par Nick Carey et Giulio Piovaccari

L'industrie automobile européenne a riposté lundi face à la concurrence chinoise grandissante lors du Salon de l'automobile de Paris, avec une vague de lancements de nouveaux modèles et un soutien renouvelé de Bruxelles, alors même que les constructeurs chinois intensifiaient leur offensive sur le continent.

Le salon a ouvert ses portes quelques jours après l’annonce par l’Union européenne d’un accord avec la Chine visant à limiter les importations de véhicules hybrides chinois sur le territoire de l’Union, avec un plafond de 350 000 unités par an, selon un responsable de la Commission européenne. Bien que les détails de cet accord n’aient pas encore été finalisés, il a été salué par les constructeurs européens.

L’afflux d’importations de véhicules hybrides chinois vers l’UE n’est « pas viable » pour l’Europe, a déclaré François Provost, directeur général de Renault RENA.PA , qualifiant cet accord de « préférable à une guerre commerciale ».

La société chinoise Leapmotor International 9863.HK a déclaré qu’elle devait comprendre comment ce plafond fonctionnerait dans la pratique, mais qu’il s’agissait d’une « alternative intéressante aux droits de douane ».

Une vingtaine de marques chinoises , dont BYD

002594.SZ et Chery 9973.HK , participent au salon, soit le double de leur présence en 2024, alors qu’elles cherchent à se développer à l’étranger face à une concurrence intense et à un affaiblissement de la demande sur leur marché intérieur.

Les marques chinoises ont rapidement gagné des parts de marché en Europe au cours des trois dernières années, tandis que les exportations chinoises de véhicules hybrides vers les 27 États membres de l’UE ont triplé pour atteindre 7,5 milliards de dollars au premier semestre de cette année, selon les douanes chinoises.

L'accord UE-Chine pourrait frapper le plus durement BYD, Chery et la marque MG 600104.SS de la société d'État SAIC, car à elles trois, elles représentaient 90 % des ventes de véhicules hybrides de marques chinoises dans l'UE au cours des huit premiers mois de 2026, ont déclaré dimanche les analystes de Jefferies.

Oliver Blume, directeur général de Volkswagen VOWG_p.DE , s’est félicité des progrès réalisés dans les négociations entre l’UE et la Chine, déclarant dimanche que les entreprises vendant des voitures en Europe devaient se faire concurrence dans des conditions comparables et créer des emplois et de la valeur dans la région.

Le constructeur automobile allemand a annoncé lundi que ses livraisons avaient chuté de 14,3 % au troisième trimestre, soit la plus forte baisse trimestrielle depuis quatre ans, plombées par un nouveau recul de la demande sur son principal marché, la Chine. Les livraisons ont également reculé en Amérique du Nord et en Europe occidentale.

Dans le cadre de ses efforts pour regagner des parts de marché en Europe, Stellantis STLAM.MI lance six nouveaux modèles parmi ses marques européennes lors du salon et dévoile neuf concept-cars, marquant ainsi une expansion significative de sa présence au salon.

Dimanche soir, le directeur général de Stellantis, Antonio Filosa, a salué "la réinvention d’une icône européenne" en dévoilant une version électrique rétro et abordable de la 2CV de Citroën .

L’entreprise adopte également des cycles de développement plus rapides, à la manière chinoise, a déclaré Ned Curic, directeur technique, en présentant des projets de construction de petits véhicules électriques en Italie à partir d’une plateforme développée en collaboration avec Leapmotor.

Fabrice Cambolive, directeur de la croissance chez Renault, a déclaré que le constructeur automobile pourrait augmenter sa production de véhicules électriques en France d’au moins 50 % au cours des 12 prochains mois.

"S'ILS RÉDUISENT LEURS EXPORTATIONS, ILS SONT CONDAMNÉS"

À l’instar d’autres salons automobiles occidentaux, celui de Paris était en déclin jusqu’à ce que les constructeurs chinois commencent à s’y présenter en force il y a quatre ans.

Aux côtés de BYD et Chery, le salon accueille cette année de nouveaux venus chinois, notamment Aito, tandis que le groupe public Changan 000625.SZ lance ses marques Nevo et Avatr en Europe.

Les constructeurs automobiles chinois ont également profité de cet événement pour présenter leurs projets d’expansion en Europe. Le président de Changan, Zhao Fei, a déclaré que la société était en pourparlers avec des constructeurs concernant la production de véhicules en Europe et qu’elle espérait construire sa première voiture fabriquée en Europe début 2027.

BYD étudie la possibilité de construire une usine en France, a déclaré lundi la vice-présidente exécutive Stella Li à la chaîne BFM TV .

L’UE a imposé des droits de douane sur les véhicules entièrement électriques fabriqués en Chine en octobre 2024. Bruxelles travaille également à l’élaboration de règles "Made in Europe" imposant des niveaux minimaux de contenu local pour que les véhicules électriques puissent accéder à une grande partie du marché de l’Union.

Un accord entre la France et l’Allemagne sur ces dispositions est "imminent", a déclaré le président français Emmanuel Macron lors du salon.

Les constructeurs automobiles chinois ont cherché à s'implanter en Europe avant l'entrée en vigueur de ces règles, souvent en partenariat avec des constructeurs déjà bien établis.

En juillet, le constructeur chinois Geely Auto

0175.HK a annoncé qu’il produirait des SUV électriques dans une usine de Ford Motor F.N en Espagne. Dimanche, le directeur général de Geely Auto, Alex Nan, a souligné le partenariat croissant de l’entreprise avec Renault et son engagement envers l’Europe.

Par ailleurs, le constructeur indien Tata Motors Passenger Vehicles et Stellantis ont annoncé lundi avoir élargi leur partenariat pour y inclure le développement technologique et de produits, avec pour objectif de construire en Inde des véhicules destinés à plus de 50 marchés mondiaux.

Les ventes de voitures en Chine, premier marché automobile mondial, ont chuté de 20 % au premier semestre 2026, ce qui accentue la pression sur les constructeurs pour qu’ils se développent à l’étranger.

Le marché américain étant de fait fermé à l’industrie automobile chinoise, l’Europe est devenue sa principale priorité en matière d’exportation.

"S’ils abandonnent leurs exportations vers l’Europe, ils sont condamnés, car ils ne peuvent pas gagner d’argent ailleurs", a déclaré François Roudier, secrétaire général de l’Organisation internationale des constructeurs automobiles.