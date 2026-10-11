Une attaque des Houthis contre un aéroport saoudien fait 12 morts et plus de 300 blessés, selon les autorités

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* Trump déclare que les États-Unis vont « envisager » de se joindre aux frappes saoudiennes contre les Houthis

* Les ambassades occidentales recommandent à leurs ressortissants d'éviter l'aéroport

* 12 morts et blessés, des vols annulés ou déroutés

* Les attaques meurtrières perpétrées cette semaine contre l'aéroport mettent en évidence les failles de la défense aérienne

(Ajout du nombre de blessés au paragraphe 2)

par Timour Azhari et Enas Alashray

La troisième attaque de la semaine contre l'aéroport international de Riyad, survenue samedi, a fait au moins 12 morts et plus de 300 blessés, ont indiqué les autorités saoudiennes. Les Houthis, soutenus par l'Iran, ont revendiqué cette attaque, qui marque une escalade majeure de leur campagne contre les Saoudiens.

Parmi les victimes figuraient quatre Saoudiens, deux Bangladais et une personne originaire respectivement des États-Unis, de Jordanie, de Palestine, de Syrie, du Soudan et d’Égypte, a précisé l’autorité saoudienne de l’aviation civile. Selon le dernier bilan, 309 personnes ont été blessées.

Les hôpitaux ont été submergés de blessés acheminés par ambulance et par hélicoptère, ont indiqué des sources proches du dossier. Certains se trouvaient dans un état critique.

L’attaque de samedi s’est produite sans avertissement, aucune alerte n’ayant été émise par le système d’alerte aux menaces de l’Arabie saoudite. Les deux attaques précédentes de cette semaine contre l’aéroport international du roi Khalid avaient fait quatre morts et causé d’importants dégâts à un avion commercial saoudien stationné sur le tarmac.

Ces frappes meurtrières de cette semaine ont mis en évidence les faiblesses des capacités de défense du royaume, alors qu’il mène une campagne aérienne contre les Houthis pour soutenir l’offensive terrestre du gouvernement yéménite contre ce groupe soutenu par l’Iran.

L'Arabie saoudite et le gouvernement yéménite ont revendiqué des centaines de frappes contre des cibles situées sur le territoire contrôlé par les Houthis. Les Houthis ont déclaré que ces frappes avaient tué des civils, notamment des femmes et des enfants.

Reuters n’a pas pu vérifier ces allégations de manière indépendante.

Tous les vols au départ de Riyad ont été déroutés samedi, et les opérations à l’aéroport, qui dessert une ville d’environ 8 millions d’habitants, ont été temporairement suspendues, a indiqué l’autorité saoudienne de l’aviation civile.

Le responsable du bureau de presse des Houthis a déclaré dans un message publié sur X après l’attaque que le groupe avait « fermé l’aéroport international de Riyad ». Les Houthis ont déclaré que les avions de ligne devaient éviter l’espace aérien saoudien, qu’ils ont déclaré zone d’opérations militaires après que le gouvernement yéménite soutenu par l’Arabie saoudite a lancé lundi une offensive contre le groupe.

Interrogé par des journalistes devant la Maison Blanche, le président américain Donald Trump a été invité à préciser si Washington prévoyait de se joindre aux frappes saoudiennes contre les Houthis.

« C'est possible. Nous allons examiner la question. Nous venons tout juste d'apprendre cette récente attaque, nous prendrons donc une décision. Nous agissons très rapidement », a-t-il déclaré.

UN TÉMOIN OCULAIRE A VU DES BLESSÉS AU SOL

Un témoin présent à l’aéroport samedi a rapporté avoir vu une explosion, puis plusieurs personnes blessées gisant au sol à l’intérieur du bâtiment. Plus d’une douzaine d’ambulances ont été aperçues se précipitant vers l’aéroport. Une vidéo vérifiée par Reuters montrait des ambulances sur place.

Un voyageur blessé a déclaré à Reuters avoir vu quelque chose traverser le ciel à l'extérieur de l'aéroport avant qu'une partie du plafond, près d'une porte d'embarquement, ne s'effondre.

L’ambassade des États-Unis à Riyad a déclaré être « au courant d’attaques » et « recommande vivement à tous les citoyens américains d’éviter cet aéroport et ses environs ».

L'Arabie saoudite est entrée dans la guerre du Yémen en 2015 à la tête d'une coalition arabe pour tenter de chasser les Houthis de la capitale yéménite, Sanaa. Les Houthis avaient pris d'assaut Sanaa l'année précédente, repoussant les forces gouvernementales.

La guerre s’est enlisée dans une impasse sanglante, faisant des centaines de milliers de victimes parmi les Yéménites, tués par les combats et la famine. L’Arabie saoudite a conclu un accord avec les Houthis en 2022, gelant ainsi le conflit.

Ce cessez-le-feu s'est effondré au cours de l'été, aboutissant à une avancée fulgurante des Houthis qui ont arraché aux forces gouvernementales soutenues par l'Arabie saoudite le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, sur la mer Rouge.

Le gouvernement yéménite soutenu par l’Arabie saoudite a lancé cette semaine une offensive pour tenter de reprendre ce territoire, mais n’a jusqu’à présent enregistré que de modestes avancées, alors même que les Houthis assiègent Taïz, la troisième plus grande ville du pays.

RIYAD S'APPRETE A ACCUEILLIR DES SOMMETS MAJEURS

Le site de suivi des vols flightradar24 a indiqué que tous les vols à destination de Riyad avaient été soit déroutés, soit annulés, seul un hélicoptère survolant l’aéroport à un moment donné.

Les attaques des Houthis jeudi et plus tôt dans la semaine avaient déjà poussé plusieurs compagnies aériennes à suspendre ou à annuler leurs liaisons vers la capitale saoudienne, peu avant que Riyad n'accueille d'importantes conférences sur l'énergie et l'investissement .

Les organisateurs de ces conférences ont déclaré samedi qu’elles se dérouleraient comme prévu et ont tenu à rassurer les participants quant à leur sécurité.