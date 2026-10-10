Furieux contre Zelensky, Trump veut un nouveau président en Ukraine

Le président américain Donald Trump parle à la presse sur la pelouse sud de la Maison Blanche, à Washington, le 10 octobre 2026 ( AFP / Alex WROBLEWSKI )

Donald Trump s'en est pris vertement samedi à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, affirmant qu'il était "temps pour l'Ukraine d'avoir un nouveau président" en raison de son incapacité selon lui à mettre fin à la guerre avec la Russie.

"Je leur suggère de se doter d'un nouveau dirigeant qui peut parvenir à un accord", a affirmé le président américain devant la presse à la Maison Blanche, condamnant les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes, qui ne font qu'aggraver - dit-il - "le problème mondial" de pénurie de diesel.

"Il a intérêt à arrêter", a mis en garde Donald Trump à l'adresse du président ukrainien, au lendemain de l'annonce d'un accord controversé entre Moscou et Washington pour l'achat massif de diesel russe.

Les prix du carburant aux États-Unis ont bondi depuis le déclenchement par Donald Trump et Israël de la guerre contre l'Iran, et l'accord est vu comme un moyen de soulager en partie les consommateurs américains à moins d'un mois d'élections de mi-mandat cruciales pour la suite du mandat du milliardaire américain.

Avant les déclarations incendiaires du président américain, Volodymyr Zelensky avait dénoncé cet accord comme une "décision faible" de la part des États-Unis et une opportunité lucrative pour la Russie de renflouer sa trésorerie et financer sa guerre.

Le président ukrainien s'est également lamenté face à des frappes russes sur Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, qui ont fait au moins 20 morts samedi.

"La Russie a exprimé ses remerciements pour la levée des sanctions sur les exportations de diesel en lâchant cinq bombes sur des immeubles résidentiels à Zaporijjia", a-t-il déclaré.

Incertitude

Selon Washington et Moscou, la Russie doit livrer 300.000 tonnes de diesel dès le mois d'octobre aux États-Unis et sur le marché mondial et accroître ensuite ces livraisons jusqu'à 1 million de tonnes en décembre.

Des secouristes évacuent une personne blessée après une frappe russe sur un immeuble résidentiel de Zaporijjia dans le sud-est de l'Ukraine, le 10 octobre 2026 ( AFP / Daria Nazarova )

L'annonce de l'accord a jeté l'incertitude sur la poursuite un temps prévue samedi des discussions entamées la veille entre négociateurs ukrainiens et américains en Floride, pour tenter de relancer la diplomatie toujours dans l'impasse après plus de quatre ans d'invasion russe de l'Ukraine.

Le Kremlin a affirmé samedi que le président russe Vladimir Poutine avait "accueilli avec compréhension" des propositions américaines "de mesures visant à la désescalade" en Ukraine lors de l'appel téléphonique avec son homologue américain qui a débouché sur l'accord d'exportation de diesel, sans plus de détails.

La Russie a intensifié ses frappes contre le territoire ukrainien ces derniers mois, faisant un nombre croissant de victimes civiles.

A Zaporijjia, ville située à seulement quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front, Daniil Pichkin, un volontaire, est arrivé tôt pour aider les victimes des frappes survenues à l'aube.

Deux personnes ont pu être secourues dans les gravats, "malheureusement, une petite fille est morte", a-t-il témoigné auprès de l'AFP.

"Écran de fumée"

Des explosions ont aussi retenti samedi à Kiev où les frappes russes ont causé des coupures de courant massives et une suspension temporaire du fonctionnement du métro, avant-goût de ce qui attend les habitants de Kiev cet hiver.

Six personnes ont été blessées dans ces frappes en pleine journée, dont cinq hospitalisées, a indiqué le maire de la capitale Vitali Klitschko.

"Ce que signifie le fait de permettre à la Russie de vendre des produits pétroliers vient de se faire entendre très clairement à Kiev", a dénoncé le président ukrainien sur X.

Des secouristes ukrainiens travaillent dans les décombres d'un immeuble de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, touché par une frappe russe le 10 octobre 2026 ( AFP / Daria Nazarova )

Il a dit avoir discuté "des difficultés posées par l'allègement des sanctions sur les produits pétroliers" russes par téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron.

L'Élysée n'a pas immédiatement réagi à l'annonce de l'accord entre Washington et Moscou.

Allié militaire majeur de Kiev, Berlin s'est limité à "prendre acte" de la décision américaine, mais a réaffirmé son soutien à Kiev et a dit travailler "conjointement avec ses partenaires européens, à de nouvelles sanctions".

Vendredi, l'émissaire du président Trump, Steve Witkoff, a qualifié de "constructives" les discussions à Miami avec les négociateurs ukrainiens, en présence de conseillers à la sécurité nationale de plusieurs pays européens, de la Commission européenne et de l'Otan.

Mais le président ukrainien a dénoncé "un écran de fumée" après l'annonce de l'accord sur le diesel.