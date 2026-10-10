Des milliers de manifestants propalestiniens marchent à Londres, Berlin et Dublin

Des manifestants brandissent une pancarte portant l’inscription "Arrêtez les meurtres de bébés Gaza - 100.000 enfants tués et blessés", lors d’une manifestation propalestinienne à Berlin, le 10 octobre 2026 ( AFP / Adam BERRY )

Des milliers de personnes ont manifesté samedi à Londres, Berlin et Dublin pour réclamer l'arrêt des frappes israéliennes sur la bande de Gaza, trois ans après le début de la guerre entre Israël et le Hamas déclenchée par l'attaque meurtrière du mouvement islamiste palestinien dans le Sud israélien le 7 octobre 2023.

Au Royaume-Uni, les manifestants de Londres voulaient "marquer trois ans d'un génocide en cours à Gaza" et appeler le gouvernement britannique à prendre des "sanctions totales" contre Israël, selon Aimee Shalan, directrice du mouvement Palestine Solidarity Campaign, co-organisateur de la manifestation.

Manifestation de soutien aux Palestiniens organisée par la Palestine Solidarity Campaign, dans le centre de Londres, le 10 octobre 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Elle se déroulait un an après un cessez-le-feu négocié entre Israël et le Hamas. Mais si Israël a réduit l'intensité de ses attaques, les frappes sur Gaza se poursuivent à un rythme quasi quotidien, tuant quelque 1.450 Palestiniens depuis le cessez-le-feu, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Durant la marche sous haute surveillance policière, les manifestants ont chanté "Free, free Palestine" ("Libérez, libérez la Palestine") ou encore "Occupation is a crime" ("L'occupation est un crime").

Marche de soutien aux Palestiniens organisée par le mouvement Palestine Solidarity, le 10 octobre 2026 à Londres ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Hibo Hassan, jeune diplômée de 23 ans, a déploré la situation humanitaire "épouvantable" à Gaza, choquée qu'"on puisse continuer à vivre sa vie alors qu'un génocide pourrait être en train de se dérouler".

Kobe, trentenaire originaire du Kosovo n'ayant pas souhaité donner son nom, dit être venu "pour ne pas laisser l'histoire se répéter", en référence à la guerre des années 1990 entre les forces serbes et des guérillas albanaises réclamant l'indépendance du Kosovo de la Serbie.

La police de Londres a indiqué avoir arrêté 20 personnes, dont "un homme et une femme avec des pancartes affichant leur soutien à l'organisation interdite Palestine Action". Ce groupe a été classé l'an dernier comme "terroriste" et la police a depuis interpellé plus de 3.000 personnes lors de manifestations de soutien au mouvement.

Un contre-rassemblement pro-Israël, réunissant plusieurs dizaines de personnes, était également organisé samedi près du siège de Scotland Yard.

Armes allemandes

Un militant propalestinien (de dos) observe des contre-manifestants brandissant des drapeaux israéliens en marge d’une manifestation de soutien aux Palestiniens, à Berlin, le 10 octobre 2026 ( AFP / Adam BERRY )

En Allemagne, une manifestation organisée à Berlin par l'initiative "United for Palestine" a rassemblé 3.500 personnes au moment où elle s'élançait de l'esplanade située entre la chancellerie et le Bundestag, a indiqué la police à l'AFP.

Le rassemblement, auquel se sont invités quelques contre-manifestants, s'est déroulé sans perturbation. De nombreux participants fustigeaient via des pancartes et des banderoles l'exportation d'armes allemandes vers Israël.

En raison de sa responsabilité historique dans la Shoah, l'Allemagne est l'un des plus grands soutiens d'Israël. Selon le parlement allemand, le gouvernement a délivré au second trimestre 2026 des autorisations d'exportation vers Israël de matériel d'armement pour près de 736 millions d'euros.

"Je trouve ça vraiment terrible que l’Allemagne ait autant de mal à critiquer Israël", a déploré auprès de l'AFP une étudiante berlinoise préférant rester anonyme.

En Irlande, des manifestants ont participé à Dublin à une marche organisée par la Irish Palestine Solidarity Campaign. Elle a rassemblé plusieurs milliers de personnes, selon les médias locaux.

Marche de soutien aux Palestiniens organisée par le mouvement Palestine Solidarity, le 10 octobre 2026 à Londres ( AFP / JUSTIN TALLIS )

L'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 - la plus meurtrière de l'histoire d'Israël - avait entraîné la mort de 1.221 personnes, selon un décompte de l'AFP basé sur des données israéliennes. Le Hamas avait également pris 251 otages pendant l'attaque, dont 44 ont été emmenés morts à Gaza et 42 y ont été tués en captivité.

L'offensive israélienne de représailles a depuis fait plus de 74.200 morts dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien placé sous l'autorité du Hamas, aux chiffres jugés fiables par l'ONU.

De nombreux pays, de grandes ONG de défense des droits humains et des experts de l'ONU estiment qu'Israël a commis un génocide à Gaza, ce qu'Israël dément avec force.

Le territoire est aujourd'hui dévasté et la reconstruction au point mort. 1,4 million de Palestiniens, sur 2,1 millions d'habitants, y "sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë" et 200.000 d'entre eux frôlent le seuil de la famine, selon le Programme alimentaire mondial.