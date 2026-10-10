Une attaque contre un aéroport saoudien fait 12 morts et des dizaines de blessés, selon certaines sources

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(Reformulation des huit premiers paragraphes concernant les blessés et les morts; ajout d'un tweet du porte-parole militaire des Houthis au paragraphe 9; contexte sur le Yémen aux paragraphes 25 et 26)

* Trump déclare que les États-Unis vont « envisager » de se joindre aux frappes saoudiennes contre les Houthis

* Les ambassades occidentales exhortent leurs ressortissants à éviter l'aéroport

* 12 morts et blessés, des vols annulés ou déroutés

* Les attaques meurtrières perpétrées cette semaine contre l’aéroport mettent en évidence les failles de la défense aérienne

par Timour Azhari et Enas Alashray

La troisième attaque de la semaine contre l’aéroport international de Riyad a fait 12 morts samedi et des dizaines de blessés, selon trois sources proches du dossier. Tous les vols ont été déroutés et les gouvernements occidentaux ont conseillé à leurs ressortissants d’éviter la zone.

Aucune revendication n’a été immédiatement formulée concernant cet incident , mais les Houthis yéménites , proches de l’Iran, ont intensifié leurs frappes de missiles contre l’Arabie saoudite et ont revendiqué les deux attaques précédentes survenues cette semaine.

Cette vague d’attaques meurtrières a mis en évidence les failles dans la capacité du royaume à se défendre, alors qu’il mène une campagne aérienne contre les Houthis pour soutenir l’offensive terrestre du gouvernement yéménite contre ce groupe soutenu par l’Iran.

Le service de presse du gouvernement saoudien n’a pas immédiatement répondu aux questions concernant l’incident et le bilan des victimes.

Aucun bilan officiel n’a été communiqué.

Les personnes informées de l’affaire, parmi lesquelles figurent deux responsables occidentaux, ont averti que le nombre de morts et de blessés n’était pas définitif. La frappe a eu lieu sans avertissement, aucune alerte n’ayant été émise par le système d’alerte aux menaces de l’Arabie saoudite.

Les blessés ont été évacués vers des hôpitaux en ambulance et par hélicoptère, certains se trouvant dans un état critique, ont indiqué ces sources.

Les opérations à l’aéroport le plus fréquenté du royaume, qui dessert une ville d’environ 8 millions d’habitants, ont été temporairement suspendues, a indiqué l’autorité de l’aviation civile.

Après l’attaque, le porte-parole militaire des Houthis a retweeté son propre message publié avant l’attaque, indiquant que seuls les vols humanitaires préalablement autorisés étaient autorisés à atterrir à l’aéroport de Riyad, en ajoutant les mots: “pour rappel”.

Les frappes houthistes perpétrées plus tôt dans la semaine ont fait quatre morts et gravement endommagé un avion de ligne saoudien.

Interrogé par des journalistes devant la Maison Blanche, le président américain Donald Trump a été invité à préciser si Washington prévoyait de se joindre aux frappes saoudiennes contre les Houthis.

“C'est possible. Nous allons examiner la question. Nous venons tout juste d'apprendre cette récente attaque, nous prendrons donc une décision. Nous agissons très rapidement”, a-t-il déclaré.

UN TÉMOIN OCULAIRE A VU DES BLESSÉS AU SOL

Un témoin présent à l’aéroport samedi a rapporté avoir vu une explosion, puis plusieurs personnes blessées gisant au sol à l’intérieur du bâtiment. Plus d’une douzaine d’ambulances ont été aperçues se précipitant vers l’aéroport. Une vidéo vérifiée par Reuters montrait des ambulances sur place.

Un voyageur blessé a déclaré à Reuters avoir vu quelque chose traverser le ciel à l'extérieur de l'aéroport avant qu'une partie du plafond, près d'une porte d'embarquement, ne s'effondre.

L’ambassade des États-Unis à Riyad a déclaré être “au courant d’attaques” et “recommande vivement à tous les citoyens américains d’éviter cet aéroport et ses environs”.

Les ambassades britannique et irlandaise en Arabie saoudite ont indiqué dans des communiqués publiés le X qu’elles avaient également connaissance d’un “incident grave” à l’aéroport. L’ambassade du Canada a déclaré que des “opérations militaires en cours” avaient perturbé le fonctionnement de l’aéroport.

RIYAD DOIT ACCUEILLIR DES SOMMETS MAJEURS

Le site de suivi des vols flightradar24 indiquait que tous les vols à destination de Riyad avaient été soit déroutés, soit annulés, seul un hélicoptère survolant l’aéroport à un moment donné.

Kuwait Airways a déclaré avoir annulé ses vols à destination et en provenance de la capitale saoudienne en raison de ce qu’elle a qualifié de fermeture de l’aéroport de Riyad due à la “situation sécuritaire” sur place.

Etihad Airways et Qatar Airways avaient auparavant annulé plusieurs vols entre leurs hubs respectifs et Riyad, certaines annulations s’étendant jusqu’à lundi.

Les attaques des Houthis jeudi et plus tôt dans la semaine avaient déjà poussé plusieurs compagnies aériennes à suspendre ou à annuler leurs liaisons vers la capitale saoudienne, peu avant que Riyad n’accueille d’importantes conférences sur l’énergie et l’investissement sur l’énergie et l’investissement.

Les organisateurs de ces conférences ont déclaré samedi qu’elles se dérouleraient comme prévu et ont tenu à rassurer les participants quant à leur sécurité.

Les Houthis ont déclaré que les avions de ligne devaient éviter l’espace aérien saoudien, qu’ils ont qualifié de zone d’opérations militaires après que le gouvernement yéménite, soutenu par l’Arabie saoudite, a lancé une offensive contre le groupe au début du mois.

Alors que Riyad est sous le feu des critiques, les forces qu’elle soutient au Yémen ont également essuyé un revers, les Houthis ayant renforcé leur siège sur la troisième plus grande ville du pays, Taïz.

Les autorités saoudiennes et yéménites ont quant à elles affirmé avoir repris le contrôle de Bab el-Mandeb, un goulet d'étranglement maritime envahi par les Houthis lors d'une offensive éclair le mois dernier.