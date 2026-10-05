Une association de médicaments d'AbbVie contre les cancers du sang réduit le risque de progression de la maladie ou de décès dans une étude de phase avancée

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La société danoise de biotechnologie Genmab GMAB.CO et le laboratoire pharmaceutique américain AbbVie ABBV.N ont annoncé lundi que leur traitement combiné destiné aux patients chez lesquels un type de lymphome venait d’être diagnostiqué avait réduit le risque de progression de la maladie ou de décès dans le cadre d’une étude de phase avancée.

Les actions de Genmab, cotées aux États-Unis, GMAB.O ont progressé d'environ 11 % dans l'après-midi. Les actions d'AbbVie ont quant à elles augmenté de 1,5 %.

* L'étude a évalué l'epcoritamab en association avec le protocole R-CHOP chez des patients nouvellement diagnostiqués atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB), la forme la plus courante de cancer du sang touchant les lymphocytes

* Cette association a réduit de 51 % le risque de progression de la maladie ou de décès chez les patients nouvellement diagnostiqués, par rapport au R-CHOP seul, ont indiqué les deux sociétés

* L’epcoritamab, développé conjointement par Genmab et AbbVie, est un traitement immunothérapeutique qui aide les lymphocytes T de l’organisme à attaquer les cellules cancéreuses, tandis que le protocole R-CHOP est actuellement proposé comme traitement de référence pour les patients atteints de LDGCB

* Les sociétés ont précisé que cet essai clinique est la première étude de phase avancée portant sur une association d’anticorps bispécifiques visant à améliorer de manière significative la survie sans progression — c’est-à-dire la durée pendant laquelle les patients vivent sans que leur cancer ne s’aggrave — dans le traitement de première intention du LDGCB

* Elles ont précisé que le profil de sécurité de cette association était globalement conforme aux profils de sécurité connus de l’epcoritamab et du R-CHOP

* L’epcoritamab n’a pas encore été approuvé pour les patients qui viennent d’être diagnostiqués et qui n’ont pas encore reçu de traitement préalable