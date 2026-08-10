Une agence de communication américaine se retrouve, contre toute attente, à la tête de la politique de Trump vis-à-vis de la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Michael Martina et Alexandra Alper

La Commission fédérale des communications (FCC), autrefois surtout connue pour ses enchères de fréquences et l'octroi de licences aux chaînes de télévision, s'est imposée comme le chef de file inattendu de certaines des mesures les plus agressives prises par l'administration Trump à l'encontre de la Chine.

Sous la direction de Brendan Carr, un allié de Trump, la FCC a pris une série de mesures au cours des neuf derniers mois pour lutter contre ce que les États-Unis considèrent comme des menaces pour leurs chaînes d’approvisionnement.

L'agence a interdit l'importation de nouveaux modèles de drones, de routeurs, d'onduleurs et de robots chinois, et a entamé une procédure visant à empêcher tous les laboratoires chinois de tester des appareils électroniques tels que les smartphones, les appareils photo et les ordinateurs destinés à être utilisés aux États-Unis. Elle élabore actuellement un projet d'interdiction des importations aux États-Unis de nouveaux modèles de composants chinois destinés aux centres de données, dans le but de protéger les infrastructures américaines qui sous-tendent l'essor de l'intelligence artificielle, a rapporté Reuters .

Ces mesures, qui visent à écarter les équipements chinois des chaînes d’approvisionnement technologiques et à stimuler la production nationale, ont reçu l’aval de la Maison Blanche du président Donald Trump, selon des responsables américains, qui affirment que l’agence a tenté d’agir ainsi sans irriter Pékin, notamment en ciblant les technologies chinoises sans nommer explicitement la Chine.

Pékin riposte désormais.

Après des mois d’inaction, la Chine a annoncé mercredi qu’en réponse aux mesures de la FCC – ainsi qu’à d’autres mesures commerciales américaines –, elle renforçait les contrôles à l’exportation sur les drones et les technologies à destination des États-Unis et sanctionnait une société américaine d’essais et de certification.

Cette riposte fait suite aux efforts déployés par les responsables chinois pour dialoguer avec la FCC, efforts qui ont été rejetés, selon deux sources proches du dossier. La FCC a refusé de commenter ces tentatives de dialogue de la part de la Chine et l’ambassade de Chine à Washington n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Donald Trump prévoit de rencontrer le président chinois Xi Jinping en septembre; les deux dirigeants devraient alors discuter des moyens de stabiliser une relation bilatérale bouleversée l’année dernière par la guerre tarifaire déclenchée par Donald Trump. Des pressions sont souvent exercées pour apaiser les tensions avant de tels sommets.

Les experts en sécurité nationale prévoient toutefois que la pression américaine se poursuivra.

« Ce n’est pas parce que les Chinois réagissent que tout cela va s’arrêter du jour au lendemain », a déclaré Chris McGuire, ancien responsable de la Maison Blanche sous Biden, soulignant la frustration croissante au sein de l’administration face à ce qu’elle considère comme un non-respect par la Chine des accords antérieurs.

Le ministère chinois du Commerce n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant la FCC. La Chine s’est opposée aux mesures prises par la FCC, affirmant qu’elles constituaient un traitement discriminatoire à l’égard de ses entreprises et risquaient de perturber les chaînes d’approvisionnement mondiales, tout en promettant des contre-mesures.

La FCC et la Maison Blanche ont refusé de commenter, mais un responsable américain a déclaré: « Les récentes mesures de la FCC ont une portée mondiale et ne visent aucun pays en particulier. Elles visent à promouvoir la réindustrialisation américaine et à garantir notre sécurité nationale. »

POINT D'ÉQUILIBRE

Les mesures de la FCC contrastent avec la politique générale de l’administration Trump à l’égard de la Chine, qui, selon les experts, s’est récemment efforcée d’éviter de perturber les relations commerciales avec son rival américain.

Depuis la guerre tarifaire de l’année dernière, qui s’est soldée par une détente fragile entre Washington et Pékin, Trump a pris des mesures pour apaiser les tensions, en assouplissant les restrictions à l’exportation de puces d’IA de pointe vers la Chine et en reportant l’approbation d’une vente d’armes de 14 milliards de dollars à Taïwan.

Selon des responsables américains et des analystes, l’attitude nouvellement affirmée de la FCC a jusqu’à présent permis de maintenir la pression sur la Chine sans compromettre les relations.

« Je ne pense pas qu’il soit exagéré de dire que la FCC est devenue le centre de gravité des mesures concurrentielles à l’égard de la Chine sous ce mandat de Trump », a déclaré Eric Sayers, de l’American Enterprise Institute à Washington.

M. Carr, qui a pris la présidence de l’agence en janvier 2025, est surtout connu pour ses enquêtes sur les diffuseurs, que les législateurs démocrates ont qualifiées d’atteinte à la liberté de la presse.

C’est également un fervent partisan d’une ligne dure envers la Chine. Lors d’un voyage à Taïwan en 2022 en tant que commissaire de la FCC, il a accusé le Parti communiste chinois au pouvoir de « l’autoritarisme brutal ».

Depuis qu’il a pris la présidence de l’agence, Carr s’est fixé comme priorité d’élargir son champ d’action en matière de sécurité nationale, en se concentrant sur la lutte contre les vulnérabilités cybernétiques et celles de la chaîne d’approvisionnement face à des « adversaires étrangers », la Chine figurant en tête de liste.

Ce travail est mené en coordination avec le reste de l’administration, selon deux responsables de la FCC et deux responsables américains travaillant en dehors de la FCC.

L’un de ces responsables américains – à l’instar des autres qui ont bénéficié de l’anonymat pour évoquer la planification interne de l’administration – a fait valoir que la FCC était devenue le « fer de lance » de la politique économique de Washington à l’égard de la Chine.

UNE APPROCHE DISCRETTE

Deux de ces responsables, qui travaillent dans des agences différentes, ont déclaré à Reuters que la FCC était devenue le vecteur des mesures relatives à la concurrence technologique avec la Chine, en partie parce qu’il s’agit d’un moyen relativement discret de faire adopter des mesures sans nuire aux relations bilatérales.

Pour ce faire, la FCC s’est abstenue de mentionner la Chine dans ses réglementations, préférant interdire les importations étrangères d’une technologie ciblée, puis accorder des dérogations à de nombreuses entreprises non chinoises.

L’approche de l’agence a fonctionné jusqu’à présent pour plusieurs autres raisons, a déclaré Liz Cannon, ancienne responsable du bureau du ministère du Commerce chargé de surveiller les menaces technologiques chinoises pesant sur la chaîne d’approvisionnement américaine.

M. Carr a présenté cette démarche en interne comme un effort visant à ramener la production aux États-Unis, s’alignant ainsi sur d’autres priorités de l’administration, et ses mesures ont permis une transition progressive vers des fournisseurs non chinois, atténuant ainsi l’opposition des entreprises, a déclaré Mme Cannon.

David Feith, ancien responsable du Conseil de sécurité nationale sous Trump, a noté que Pékin était au courant des initiatives de la FCC depuis la mesure sur les drones en décembre, ainsi que de celle sur les routeurs en mars, qui avait été dévoilée alors que l’administration Trump se préparait à un nouveau sommet Trump-Xi, période durant laquelle il est d’usage de suspendre les mesures jugées provocatrices.

« Et pourtant, l’administration Trump… a décidé de continuer à prendre ces mesures », a-t-il déclaré. « Cela suggère une prise de conscience de leur importance en matière de sécurité nationale et une volonté de les mener à bien », a-t-il ajouté.