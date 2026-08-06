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Une agence américaine vote la suppression du plafond de 39 % sur la détention de chaînes de télévision locales
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 17:27
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale des communications (FCC) a voté jeudi en faveur de l'abrogation de la règle interdisant aux propriétaires de chaînes de télévision locales de couvrir plus de 39 % du nombre total de foyers américains équipés d'une télévision, une décision qui pourrait contribuer à accélérer la consolidation du secteur.

La FCC a voté à 2 contre 1 en faveur de la suppression de ce plafond, au profit d’une nouvelle approche au cas par cas. La seule membre démocrate de la commission, Anna Gomez, a déclaré que cette proposition était illégale et a fait valoir que seul le Congrès pouvait lever ce plafond.

En vertu de la réglementation en vigueur, les chaînes dont le signal hertzien est plus faible peuvent être partiellement prises en compte dans le calcul du plafond de détention d'une entreprise. La FCC limite depuis 1941 le nombre de chaînes que les propriétaires de chaînes locales peuvent détenir et a, pour la dernière fois, relevé ce plafond à 39 % en 2004.

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