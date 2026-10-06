Une agence américaine va réviser la réglementation pour lutter contre l'éblouissement causé par les phares des véhicules

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(Ajout d'un commentaire de la NHTSA et de détails supplémentaires aux paragraphes 3 à 10)

par David Shepardson

L'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé mardi qu'elle allait réviser ses normes d'éclairage automobile afin de répondre aux préoccupations concernant l'éblouissement causé par les phares et de permettre l'intégration des dernières technologies d'éclairage améliorant la sécurité.

La NHTSA a indiqué qu’elle prévoyait d’améliorer la réglementation relative aux LED, aux capteurs crépusculaires, aux feux de route automatiques et aux sources lumineuses remplaçables. L’agence évaluera également la hauteur et l’orientation des projecteurs, ainsi que leur impact sur la visibilité du conducteur, et s’attaquera au problème de l’éblouissement causé par les phares en apportant les modifications appropriées.

Les plaintes concernant l’éblouissement causé par les phares se sont multipliées et certains législateurs ont exhorté le gouvernement à fixer une norme de luminosité maximale pour les phares. La présence croissante sur les routes de camions et de SUV plus hauts a également entraîné une augmentation des plaintes liées à l’éblouissement.

Les LED, qui équipent désormais la plupart des phares des voitures neuves, sont bien plus lumineuses que les phares halogènes traditionnels.

“Les normes actuelles ne permettent pas aux constructeurs automobiles de déployer les dernières technologies d’éclairage améliorant la sécurité; c’est pourquoi nous réunissons des experts et des parties prenantes clés afin de moderniser nos normes et de traiter les causes potentielles d’éblouissement”, a déclaré Jonathan Morrison, administrateur de la NHTSA.

Ce problème reste toutefois à l’origine d’un faible nombre d’accidents nocturnes, selon une étude réalisée l’année dernière par l’Insurance Institute for Highway Safety.

L’étude a souligné que l’éblouissement par les phares contribue à bien moins d’accidents que la visibilité insuffisante. De 2015 à 2023, l’éblouissement par les phares n’a été cité comme facteur que dans un ou deux accidents nocturnes sur 1 000 dans 11 États américains, selon l’étude.

Les normes fédérales relatives à la luminosité minimale et maximale des phares n’ont pas changé depuis 1997, a noté l’IIHS. L’étude a révélé que les conducteurs âgés de plus de 70 ans semblent être les plus affectés par l’éblouissement causé par les phares.

En 2022, la NHTSA a annoncé qu’elle autoriserait les constructeurs automobiles à installer des phares à faisceau adaptatif sur les véhicules neufs. Ces dispositifs ajustent le faisceau lumineux des phares afin d’atténuer les parties dirigées vers d’autres véhicules.

La NHTSA recourra à une procédure de réglementation négociée pour mettre à jour ses normes en matière d’éclairage des véhicules. Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, nommera jusqu’à 18 personnes issues des fabricants d’équipements d’éclairage automobile, des associations d’équipementiers automobiles, des organismes de sécurité, des instituts de recherche et des associations d’ingénieurs pour participer à ce processus.