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Une agence américaine va réviser la réglementation afin de réduire l'éblouissement causé par les phares des véhicules
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 19:16

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé mardi qu'elle allait réviser ses normes relatives à l'éclairage des véhicules afin de répondre aux préoccupations concernant l'éblouissement causé par les phares et de permettre l'intégration des dernières technologies d'éclairage améliorant la sécurité.

La NHTSA a indiqué qu'elle prévoyait d'améliorer la réglementation relative aux LED, aux capteurs crépusculaires, aux feux de route automatiques et aux sources lumineuses remplaçables. L'agence évaluera également la hauteur et l'orientation des phares, ainsi que leur impact sur la visibilité du conducteur.

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