Une agence américaine enquête sur la surveillance de l'espace aérien de Washington par la FAA après une collision mortelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pas de commentaire immédiat de la FAA, confirmation de l'audit, réaction du sénateur dans les paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

Une agence américaine a déclaré vendredi qu'elle ouvrait une enquête sur la gestion par le gouvernement de l'espace aérien autour de l'aéroport national Reagan Washington après la collision du 29 janvier entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'Armée qui a tué 67 personnes. Le bureau de l'inspecteur général du ministère américain des transports procède à un audit de la gestion de l'espace aérien par l'administration fédérale de l'aviation et des dérogations qu'elle accorde à l'utilisation d'un système de sécurité essentiel par certains avions militaires, connu sous le nom d'ADS-B.

La FAA a fait l'objet de critiques de la part des législateurs, du National Transportation Safety Board et du secrétaire aux transports Sean Duffy pour n'avoir pas réagi aux rapports d'incidents évités de justesse avant la collision de janvier.

"Tous les signes indiquaient qu'il y avait un risque pour la sécurité, et la tour vous le disait", a déclaré la semaine dernière Jennifer Homendy, présidente du NTSB, lors d'une audience de trois jours consacrée à la collision. "Vous avez transféré des personnes au lieu de prendre en charge le fait que tout le monde à la FAA, dans la tour, disait qu'il y avait un problème.... Réglez le problème. Faites mieux"

La FAA s'est refusée à tout commentaire immédiat.

L'accident, qui s'est produit juste au sud-est de l'aéroport, au-dessus du fleuve Potomac, est la catastrophe aérienne américaine la plus meurtrière depuis plus de 20 ans.

En mai, la FAA a interdit à l'armée d'effectuer des vols d'hélicoptères autour du Pentagone, après avoir frôlé l'accident le 1er mai, obligeant deux avions civils à interrompre leur atterrissage. Cette semaine, la FAA a déclaré que les vols d'hélicoptères restaient suspendus, même après que l'agence ait annoncé la signature d'un nouvel accord avec l'armée le 1er juillet.

Le NTSB a révélé en mars que depuis 2021, il y a eu 15 200 incidents de séparation aérienne près de l'aéroport national Reagan Washington entre des avions commerciaux et des hélicoptères, dont 85 cas de proximité.

La sénatrice Maria Cantwell a fait l'éloge de l'audit, déclarant qu'il "exigera des réponses sur les raisons pour lesquelles la FAA a ignoré plus de 15 000 incidents dangereux impliquant des hélicoptères et a permis à des avions militaires de voler sans équipement de sécurité critique dans l'espace aérien encombré de DCA. DCA est le code de l'aéroport national Reagan Washington."

La sénatrice Cantwell a demandé à l'inspecteur général de l'armée "d'intervenir et de lancer" son propre audit.

Le mois dernier, le sénateur Ted Cruz et plusieurs autres sénateurs républicains ont présenté un projet de loi visant à imposer l'utilisation de l'ADS-B, une technologie avancée de suivi des aéronefs, aux hélicoptères militaires se trouvant à proximité d'avions civils, ainsi que l'utilisation de l'ADS-B pour tous les aéronefs civils. L'hélicoptère impliqué dans l'accident de janvier n'utilisait pas l'ADS-B au moment de la collision.