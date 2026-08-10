Under Armour à un plus bas de deux mois, UBS réduit sa valorisation

(Zonebourse.com) - L'action Under Armour revient sur des plus bas de deux mois lundi à la Bourse de New York dans le sillage d'un abaissement d'objectif de cours d'UBS, l'intermédiaire ayant réduit sa valorisation afin de prendre en compte l'impact de la dégradation de la conjoncture économique.

Un peu plus d'une demi-heure après l'ouverture, le titre du fabricant d'articles de sport cède 3,4% à 5,7 dollars après avoir déjà lâché plus de 5% vendredi dernier dans la foulée de sa publication trimestrielle décevante.

Dans une note diffusée dans la matinée, UBS indique avoir ramené de 10 à 9 euros son objectif de cours sur l'action après avoir revu à la baisse sa prévision de croissance du chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2026/2027, constatant que les pressions macroéconomiques pèsent plus lourdement que prévu sur le redressement de l'équipementier et pénalisent ses revenus à court terme.

Une opinion qui demeure toutefois positive

L'intermédiaire financier estime toutefois que la direction du groupe prend les mesures adéquates pour redynamiser la marque, en commercialisant de nouveaux produits innovants tout en maintenant une discipline rigoureuse en matière de prix et de gestion des stocks.

Si l'effet net de ces facteurs pèse sur les perspectives à court terme du groupe de Baltimore, UBS continue de percevoir un solide potentiel de croissance du chiffre d'affaires à forte valeur ajoutée pour les marges, à mesure que l'innovation de l'entreprise montera en puissance et que le contexte macroéconomique s'améliorera.

La banque helvétique souligne par ailleurs que le cours actuel de l'action intègre déjà la majeure partie des mauvaises nouvelles, offrant ainsi un profil rendement/risque favorable, ce qui le conduit à réitérer sa recommandation à l'achat sur la valeur.

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