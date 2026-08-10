L'Europe finit en hausse timide, incertitudes sur le détroit d'Ormuz avant des données clef

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Augustin Turpin

Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse lundi, les opérateurs étant restés prudents dans ‌l'attente d'indices sur la politique de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) plus tard dans la semaine et sur l'avancée des négociations au Moyen-Orient en vue d'une réouverture du détroit d'Ormuz, devenu un ​enjeu stratégique de la guerre entre les États-Unis et l'Iran.

À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,13% à 8.726,03 points. A Francfort, le Dax a emporté 0,14% et à Londres, le FTSE 100 0,35%.

L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,25%, le FTSEurofirst 300 a gagné de 0,09% et le Stoxx 600 de 0,08%.

Les cours du pétrole repartent à la hausse en l'absence ​d'avancées tangibles au Moyen-Orient, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, ayant maintenu dimanche ne pas être en négociations avec les États-Unis à propos du détroit d'Ormuz, tout en faisant état de net progrès dans ses discussions avec Oman en vue d'un accord ​permettant de rouvrir cette voie maritime essentielle.

Le Brent progresse de 4,01% à 86,90 dollars le baril, ⁠repassant la barre des 85 dollars, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 4,0% à 81,31 dollars.

"Bien que le détroit soit encore essentiellement fermé, le pétrole ‌se négocie actuellement à 80-85 dollars le baril, reflétant l'espoir d'une solution dans un avenir proche", selon les analystes de SEB Research dans une note.

Les deux cours de référence avaient reculé de plus de 7% la semaine dernière sur fonds d'espoir d'un aboutissement des négociations entre Téhéran et Muscat permettant la ​réouverture du canal par lequel transite habituellement un cinquième des flux mondiaux de ‌pétrole et gaz naturel liquéfié.

"Tout progrès significatif vers le rétablissement de la navigation sans restrictions pourrait exercer une pression à la baisse ⁠sur les prix du pétrole, tandis qu'une rupture des négociations ou de nouvelles perturbations de l'approvisionnement pourraient rapidement raviver la prime de risque géopolitique", explique Sugandha Sachdeva, fondatrice de la société de recherche SS WealthStreet, basée à New Delhi.

Sans amélioration sur le front géopolitique, les opérateurs tournent leur attention vers les prochaines données sur l'inflation américaine mercredi et jeudi, les indices des prix à la consommation (CPI) ⁠et à la production (PPI) devant faire l'objet ‌d'une attention particulière. La publication vendredi dernier de données montrant des pertes d'emplois inattendues aux Etats-Unis le mois dernier a tempéré les prévisions d'une hausse ⁠des taux directeurs de la Fed en septembre.

Mohit Kumar, économiste chez Jefferies, maintient ne pas s'attendre à une nouvelle hausse des taux de la Fed cette année, tout en soulignant que le rapport ‌sur l'inflation prévu cette semaine sera crucial.

VALEURS

Dans le sillage de la hausse des cours du brut, le compartiment européen de l'énergie emporte 1,32%, avec des gains de 1,95% ⁠pour TotalEnergies, 1,0% pour Maurel & prom et 3,0% pour GTT à Paris.

Les compartiments des médias et télécommunications, à la peine en séance, ⁠terminent dans le rouge à -1,75% et -2,1% respectivement, Orange ‌reculant de 2,0% et Publicis de 1,4%.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, Wall Street est en ordre dispersé avec un recul de 0,13% pour le Dow Jones, une quasi-stabilité (+0,03%) ​pour le Standard & Poor's 500 0,03% et un repli de 0,22% pour le Nasdaq Composite.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le ‌moral des investisseurs dans la zone euro, s'est amélioré pour le quatrième mois consécutif, repassant en territoire positif de façon inattendue, selon Sentix, qui ajoute que le choc de confiance causé par la guerre en Iran semble avoir ​été partiellement absorbé.

TAUX/CHANGES

Les rendements augmentent alors que les investisseurs digèrent les données américaines sur l'emploi de vendredi dernier, avant les indicateurs d'inflation attendus cette semaine, afin d'y déceler la trajectoire des taux de la Fed.

Le Treasuries à dix ans gagne 3,4 points de base (pb) à 4,6923% et le deux ans 2,7 pb à 4,2305%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans progresse de 4,8 ⁠pb à 3,1773% et le deux ans de 5,4 pb à 2,7857%.

Selon les analystes de Citi ont souligné que les données sur l'emploi n'ont pas suffi à faire sortir les rendements des Bunds de la fourchette de 3,1 à 3,2% dans laquelle ils se maintiennent depuis un mois.

"Une des raisons pourrait être que les Bunds sont désormais principalement influencés par le prix du gaz naturel, compte tenu de son importance pour la pression inflationniste à l'approche de l'hiver et donc pour les hausses de la BCE", explique le courtier.

Le dollar progresse dans le sillage de la hausse des prix du pétrole et gagne 0,19% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,1% à 1,1547 dollar.

A SUIVRE MARDI :

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un ​léger décalage)

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)