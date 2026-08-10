Football-L'UEFA, l'AFC et la Concacaf critiquent de nouveau Infantino pour son projet avorté lié au Mondial

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L'UEFA, la Concacaf et la Confédération asiatique de football (AFC) ‌ont déclaré lundi dans un communiqué commun que le président de la Fédération internationale de football (Fifa) Gianni Infantino avait trahi ​la confiance qui lui était accordée avec son projet, désormais abandonné, de vendre une partie des droits commerciaux de la Coupe du monde.

Selon le communiqué de l'instance dirigeante du football européen (UEFA), de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale ​et des Caraïbes (Concacaf) et de l'AFC, Gianni Infantino s'est "placé au-dessus de la collectivité" avec sa proposition.

Les trois confédérations ont déclaré réclamer une enquête indépendante afin de ​déterminer les causes de cet "énorme manque de discernement" et ont ⁠appelé à ce que l'unité du football "soit respectée".

"Nous appelons à ce que cette unité soit désormais respectée et à ‌ce que les dirigeants servent le football plutôt que de chercher à le dominer."

Gianni Infantino est sous le feu des critiques en raison de son projet de créer une nouvelle entité chargée ​d'organiser les compétitions de la Fifa - dont ‌la Coupe du monde - et d'en céder environ 20% pour lever jusqu'à 4,2 milliards ⁠de dollars.

L'UEFA, soutenue par l'AFC et la Concacaf, a menacé de boycotter les tournois de la Fifa jusqu'à ce qu'elle obtienne l'assurance qu'aucun projet similaire ne sera proposé à l'avenir.

"Le leadership dans le football n’est pas un bien que l’on ⁠possède", ont déclaré les confédérations ‌dans un communiqué lundi. "Il ne s’agit pas de détenir – ou d’exiger – le pouvoir. C’est un devoir ⁠de service envers la famille du football qui nous le confie."

"Lorsque la confiance est trahie par la tromperie, lorsqu’un individu ‌se place au-dessus de la collectivité qui lui a confié son autorité, ce devoir a été abandonné", ⁠ont-elles ajouté.

L'AVENIR D'INFANTINO RESTE INCERTAIN

L'UEFA, la Concacaf et l'AFC ont également critiqué la réunion ⁠d'urgence de la Fifa qui ‌s'est tenue au Maroc la semaine dernière, soulignant qu'un seul élu y était présent.

La Fifa s'est publiquement excusée aux 211 ​fédérations membres à l'issue de cette réunion et Gianni Infantino a ‌rallié le soutien des six confédérations qui composent l’instance mondiale de football.

La présidente de la Fédération norvégienne de football, Lise Klaveness, considérée par certains ​comme une candidate potentielle à la succession de Gianni Infantino, a appelé vendredi la président de la Fifa à démissionner immédiatement.

La Confédération africaine de football (CAF) a publié jeudi un communiqué au nom de ses 54 membres apportant son ⁠soutien à Infantino. Le Mexique, membre de la Concacaf, a emboîté le pas, tout comme l’Argentine, le Paraguay, l’Équateur et la Bolivie.

Près de 70 des 211 fédérations membres de la Fifa ont déclaré qu’elles voteraient pour Gianni Infantino en 2027 pour l'élection du président de la Fifa, tandis qu’une douzaine d’entre elles ont retiré leur soutien initialement promis ou annoncé qu’elles ne voteraient pas pour lui.

L'UEFA compte 55 membres, l'AFC 47 et la Concacaf 41.

(Rédigé par Nick Mulvenney ; version française Etienne ​Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)