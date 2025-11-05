Un volume sans précédent de pétrole stocké sur les navires en raison des sanctions occidentales, selon le directeur général de Gunvor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte et ajout de citations) par Yousef Saba

Les sanctions occidentales contre la Russie et l'Iran créent des volumes record de pétrole stocké sur des navires, empêchant ainsi la formation d'une surabondance de l'offre sur les marchés mondiaux, a déclaré mercredi le directeur général de Gunvor Group.

L'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis ont imposé une série de sanctions contre la Russie en raison de sa guerre en Ukraine, le dernier embargo américain visant les deux principaux producteurs de pétrole russes Rosneft et Lukoil

LKOH.MM le mois dernier.

"En raison des sanctions imposées dans le monde entier, une énorme quantité de pétrole est bloquée et disloquée", a déclaré Torbjorn Tornqvist, directeur général du groupe Gunvor basé en Suisse et spécialisé dans le négoce de matières premières ( GGL.UL ), lors de la conférence sur l'énergie ADIPEC à Abou Dhabi.

"L'ampleur de la situation est sans précédent. Par conséquent, il est évident que si toutes les sanctions disparaissaient, ce marché serait très excédentaire", a-t-il ajouté.