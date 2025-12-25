 Aller au contenu principal
Macron "pleinement mobilisé" pour obtenir la libération de Laurent Vinatier "le plus rapidement possible"
information fournie par AFP 25/12/2025 à 19:58

Le chercheur français Laurent Vinatier, dans la cage des accusés lors d'une audience au tribunal à Moscou, le 16 septembre 2024 ( AFP / Alexander NEMENOV )

Le président français Emmanuel Macron est "pleinement mobilisé" pour obtenir la libération "le plus rapidement possible" du chercheur Laurent Vinatier, emprisonné en Russie depuis juin 2024, a fait savoir son entourage jeudi.

"Le président de la République suit avec la plus grande attention la situation de notre compatriote Laurent Vinatier, arrêté, condamné et retenu arbitrairement en Russie", a-t-on indiqué. "Il demeure pleinement mobilisé pour obtenir sa libération le plus rapidement possible, avec l'appui des services de l'Etat concernés", a-t-on ajouté.

Moscou a annoncé plus tôt dans la journée avoir fait une "proposition" à la France concernant ce chercheur qui est menacé d'un procès pour "espionnage" en Russie.

Cette offre de Moscou, dont les détails n'ont pas été divulgués, intervient alors que Paris et Moscou, dont les relations sont au plus bas du fait de la guerre en Ukraine, ont récemment manifesté publiquement leur intérêt à un contact direct entre les présidents Vladimir Poutine et Emmanuel Macron.

Le ministère français des Affaires étrangères a également indiqué jeudi soir que "l'ensemble des services de l'Etat, à Paris et à Moscou, sont pleinement mobilisés pour obtenir la libération au plus vite de Laurent Vinatier et son retour en France auprès de ses proches".

"Le Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est en contact constant avec ses parents et son épouse. Notre consulat général à Moscou exerce la protection consulaire en lui rendant visite aussi souvent que les autorités pénitentiaires russes l'autorisent", a déclaré le quai d'Orsay à l'AFP.

Le chercheur de 49 ans, spécialiste de l'espace post-soviétique, était employé par le Centre pour le dialogue humanitaire, une ONG suisse qui fait de la médiation dans des conflits hors des circuits diplomatiques officiels, notamment s'agissant de l'Ukraine.

Emmanuel Macron
