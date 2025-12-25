Somalie: Mogadiscio a voté pour la première fois en près de 60 ans, sans violences

Une électrice vote lors des élections locales à Mogadiscio, en Somalie, le 25 décembre 2025 ( AFP / Hassan Ali ELMI )

Les Somaliens du grand Mogadiscio ont voté jeudi pour des élections locales, les premières au suffrage direct depuis près de 60 ans dans la capitale de ce pays instable, un scrutin qui s'est déroulé sans violences, un important dispositif de sécurité ayant été déployé contre d'éventuelles attaques.

Plus de 10.000 membres des forces de sécurité étaient mobilisées dans la capitale, selon le gouvernement, qui se bat depuis 2006 contre les islamistes shebab, liés à Al-Qaïda.

"Tous les bureaux de vote ont pu fermer en toute sécurité à 18H00 (15H00 GMT)", a déclaré le président de la commission électorale, Abdikarin Ahmed Hassan, dans un communiqué.

"Conformément à la loi, le dépouillement des bulletins va commencer très bientôt. Nous ne savons pas combien de temps cela prendra, mais nous espérons le conclure dans les plus brefs délais", a-t-il poursuivi.

Un membre des forces de sécurité fouille un électeur lors des élections locales à Mogadiscio, le 25 décembre 2025 en Somalie ( AFP / Hassan Ali ELMI )

Si la guerre fait encore aujourd'hui rage à 60 kilomètres de Mogadiscio, la sécurité s'est nettement améliorée dans la capitale.

Ce qui n'a pas empêché, en moins d'un an, un attentat raté contre le convoi présidentiel, des tirs d'obus près de l'aéroport - fermé par précaution jeudi - et l'assaut d'un centre de détention.

Un correspondant de l'AFP a constaté que les longues files d'électeurs du jeudi matin, où l'excitation à l'idée de voter pour la première fois, s'étaient fortement rétrécies dans l'après-midi.

Un bulletin de vote pour les élections locales à Mogadiscio, le 25 décembre 2025 en Somalie ( AFP / Hassan Ali ELMI )

"J'ai fait la queue pendant des heures avant de pouvoir mettre mon bulletin dans l'urne. J'étais tellement heureux de faire partie de tout ça", s'est réjoui Ali Salad, 51 ans.

"C'est un grand jour", a commenté Guhad Ali, 37 ans, en montrant l'un de ses auriculaires taché d'encre, prouvant qu'il a voté.

Le scrutin est considéré comme un test avant la présidentielle prévue en 2026, à la fin du mandat de Hassan Sheikh Mohamud.

"Ceci est le futur du peuple somalien qui va dans la bonne direction", a lancé celui-ci, juste après avoir voté au théâtre national, appelant chaque citoyen à emprunter "le chemin de la démocratie".

Les principaux partis d'opposition ont cependant boycotté l'élection. La coalition pour le futur de la Somalie a notamment affirmé via l'un de ses cadres, l'ancien Premier ministre Hassan Ali Kheire, ne pas la considérer "légitime", ni son résultat.

- "Pas inclusif" -

"Il s’agit d’une élection orchestrée par un parti pour tenter de prétendre organiser un scrutin, afin d’obtenir une prolongation de mandat qui ne sera pas acceptée", a-t-il encore lancé.

Le président Hassan Sheikh Mohamud vote lors des élections locales à Mogadiscio, le 25 décembre 2025 en Somalie ( AFP / Hassan Ali ELMI )

Un son de cloche qu'a pu entendre l'AFP en s'entretenant avec des Somaliens ayant boudé le scrutin. "Je ne suis pas allé voter et je sais que le processus n'est pas inclusif", a notamment déclaré Mohamed Yare.

Près de 400.000 électeurs inscrits - sur plus de 2 millions d'habitants de cette région - étaient attendus aux urnes, selon la commission électorale. Ils devaient départager 1.600 candidats pour 390 sièges locaux.

Le vote direct en Somalie avait été aboli après l'arrivée au pouvoir du dictateur Siad Barre en 1969.

Depuis sa chute en 1991, le système politique dans la plupart du pays s'est articulé autour de la myriade de clans et sous-clans qui composent la société.

Un membre des forces de sécurité patrouille dans les rues lors des élections locales à Mogadiscio, en Somalie, le 25 décembre 2025 ( AFP / Hassan Ali ELMI )

Le suffrage universel est cependant déjà en place dans la région séparatiste du Somaliland, qui a déclaré son indépendance en 1991 mais n'a jamais été reconnue au niveau international.

En mai 2023, l'Etat semi-autonome du Puntland (Nord) avait organisé des élections locales au suffrage universel, mais y avait ensuite renoncé.

Le gouvernement fédéral a approuvé en août 2024 le retour au suffrage direct - une volonté cependant largement perçue comme une stratégie du président Hassan Sheikh Mohamud pour prolonger son règne.

Le scrutin pilote de jeudi, organisé selon le principe "un homme, une voix", avait été reporté à trois reprises cette année.

Attente dans un bureau de vote lors des élections locales à Mogadiscio, le 25 décembre 2025 en Somalie ( AFP / Hassan Ali ELMI )

Selon une note de l'International Crisis Group datant de septembre, la situation actuelle en Somalie évoque la crise politique de Mohamed Abdullahi "Farmajo". Des affrontements entre factions claniques avaient eu lieu en 2021 à la suite de son incapacité à organiser des élections législatives et présidentielle avant l'expiration de son mandat.

Alors que l'échéance se rapproche, aucun consensus n'a été trouvé sur la manière dont se déroulera le scrutin législatif et présidentiel de 2026, l'opposition menaçant d'organiser un processus parallèle si le gouvernement fédéral insiste pour un vote direct.