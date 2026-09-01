Un vice-président de la BofA tué lors d'une agression à l'arme blanche à Times Square

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon la police de New York, les attaques de Times Square semblaient être des actes aléatoires

* Une suspecte âgée de 49 ans a été tuée après l'intervention de la police

* Cet incident remet la sécurité à New York au centre de l'attention

(Ajout de détails sur l'incident et la suspecte aux paragraphes 6 à 8, et de contexte sur la criminalité à New York aux paragraphes 10 à 12)

Une vice-présidente de la division « BAC.N » de Bank of America a été tuée lundi lors d'une agression à l'arme blanche à Times Square, à New York. Cet incident aléatoire, survenu en plein jour au cœur du quartier touristique de la ville, a provoqué une onde de choc au sein de la banque.

Erin Piacenti, 32 ans, occupait le poste de vice-présidente au sein de l’unité chargée de la sélection des entreprises et des conflits d’intérêts de la BofA, selon son profil LinkedIn. La police de New York (NYPD) a indiqué que la suspecte était une femme ayant des antécédents de troubles mentaux.

« Nous sommes sous le choc et profondément attristés par la perte tragique de notre collègue. C’était une collaboratrice précieuse qui nous manquera énormément. Nos pensées vont à sa famille et à tous ses proches », a déclaré mardi le géant bancaire américain dans un communiqué envoyé par e-mail à Reuters.

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a déclaré lundi lors d’une conférence de presse qu’une femme armée de plusieurs grands couteaux avait poignardé deux personnes à Times Square avant que la police n’utilise un Taser et n’ouvre le feu.

Le bureau de la BofA à Manhattan est situé à deux pas de Times Square, au One Bryant Park. La banque dispose également d’autres centres financiers à travers New York, le cœur battant du système financier américain.

M. Piacenti a été poignardé lors de l’incident et a été déclaré mort par la suite, a indiqué la police de New York (NYPD). Un homme de 68 ans a également été poignardé et se trouvait dans un état stable, a-t-elle ajouté.

La commissaire de la police de New York, Jessica Tisch, a déclaré que ces agressions, qui ont eu lieu le 31 août vers 16 h 24 (heure de l’Est) aux abords de la 42e rue Ouest et de la 7e avenue, semblaient être aléatoires et non provoquées.

« L’enquête se poursuit sous la direction de la division des enquêtes internes de la police de New York », a indiqué la police de New York dans un communiqué. La suspecte, Pamela Cisneros, une femme de 49 ans, a été tuée lundi lors de l’intervention des agents.

Cet incident fait suite à la mort par balle d’un cadre supérieur d’ BX.N , chez Blackstone, l’été dernier, lorsqu’un homme armé d’un fusil d’assaut était entré dans le hall d’un immeuble de bureaux du centre de Manhattan et avait ouvert le feu.

En 2022, un employé d’ GS.N de Goldman Sachs, âgé de 48 ans, a été abattu mortellement lors d’une attaque aléatoire et non provoquée alors qu’il se trouvait à bord d’un train reliant Brooklyn à Lower Manhattan.

Les taux de criminalité à New York font l’objet d’une attention particulière depuis des années. Le mois dernier, la police de New York (NYPD) a indiqué avoir enregistré le plus faible nombre de fusillades, de victimes de fusillades et de meurtres au cours des sept premiers mois de l’année, ainsi qu’au mois de juillet.

La police de New York a enregistré un nouveau record mensuel de 59 fusillades en juillet, contre 75 en 2025. Les crimes graves ont également diminué de 12,7 % dans toute la ville.

Partnership for New York City, une association à but non lucratif représentant des entreprises, des sociétés d’investissement et des structures entrepreneuriales de premier plan de la ville, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters concernant cet incident.