Un tribunal indien ordonne le retrait d'un documentaire sur Adani et Modi

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* Un tribunal indien qualifie un documentaire de “récit dramatisé”

* Un tribunal indien demande à X, YouTube et Instagram de retirer le film

* Le groupe Adani a poursuivi en justice Sabeer Bhatia, cofondateur de Hotmail

par Arpan Chaturvedi

Un tribunal indien a ordonné le retrait d’un documentaire en ligne publié par le cofondateur de Hotmail, Sabeer Bhatia, accusant le Premier ministre Narendra Modi et le milliardaire Gautam Adani de népotisme, après qu’Adani Enterprises a porté plainte, qualifiant ce documentaire de diffamatoire.

La société phare du groupe Adani, Adani Enterprises, a déclaré devant la Haute Cour de Kolkata, dans l’est du pays, que ce documentaire, qui a été visionné des millions de fois sur les réseaux sociaux ces derniers jours, était truffé de fausses informations et avait suscité des demandes de renseignements de la part de certains investisseurs de la société, que l’ordonnance du tribunal n’a pas nommés.

Le documentaire “n’est ni un reportage d’actualité ni un compte rendu de procédures. Il s’agit d’un récit dramatisé”, précise l’ordonnance de retrait adressée lundi soir à YouTube, X et Meta par la cour.

Adani Enterprises ADEL.NS , le cabinet de Modi et Sabeer Bhatia n’ont pas répondu aux demandes de commentaires, pas plus que les entreprises de réseaux sociaux.

Les opposants de Modi ont souvent accusé le Premier ministre d’entretenir des liens étroits avec Adani, affirmant que le magnat des affaires avait bénéficié d’un traitement de faveur au fil des ans. Le gouvernement indien et le groupe Adani ont nié à plusieurs reprises ces allégations.

Dans son recours, Adani Enterprises a déclaré au tribunal qu’elle ne cherchait pas à restreindre les critiques constructives à l’égard de la politique gouvernementale ou de la concentration des entreprises, mais que Sabeer Bhatia avait dissimulé des faits importants, selon l’ordonnance du tribunal.

Sabeer Bhatia, qui réside aux États-Unis, a écrit sur son compte X que le procès réclamait 500 millions de roupies (5,25 millions de dollars) à titre de dommages-intérêts. Dans un message publié sur X, il a écrit: “La vérité est de mon côté”.

“Je pense que ce documentaire a ébranlé Adani Enterprises Limited et a touché une corde sensible au plus haut niveau”, a-t-il écrit.

Sabeer Bhatia est le cofondateur de Hotmail, un service de messagerie électronique autrefois très populaire, qu’il a vendu à Microsoft en 1997.

ORDONNANCE DE RETRAIT

Dans une ordonnance provisoire en vigueur jusqu’au 31 janvier 2027, le tribunal a ordonné à YouTube, X et Instagram (propriété de Meta) de retirer plusieurs publications relatives au film de 36 minutes intitulé “The Friendship Files”. Il a également interdit à Sabeer Bhatia de diffuser la vidéo.

Les audiences dans cette affaire devraient reprendre en janvier.

Avant cette action en justice, la police de l’État du Maharashtra, dirigé par l’alliance au pouvoir de Modi, avait adressé une notification de retrait à Sabeer Bhatia le 19 octobre, affirmant que le contenu “formulait de graves allégations non fondées”.

Les adversaires politiques de Modi ont partagé à plusieurs reprises ce documentaire, affirmant qu’il reflétait des allégations similaires qu’ils avaient eux-mêmes formulées à l’encontre des deux hommes.

Le film utilisait des images d’archives pour retracer l’histoire de la relation entre Modi et Adani, à partir de l’État occidental du Gujarat, dont les deux hommes sont originaires.

Il a soulevé des questions concernant l’attribution à Adani de six aéroports en 2019, à la suite d’une modification de la réglementation gouvernementale qui, selon les détracteurs, aurait favorisé son entreprise – des allégations similaires à celles formulées par le Parti du Congrès, dans l’opposition.

Le groupe Adani a nié ces allégations et le gouvernement affirme que toutes les réglementations ont été respectées et qu’il n’y a pas eu de favoritisme.

Auparavant, Raj Thackeray, leader régional de l’opposition et détracteur de Modi, avait partagé le documentaire sur son compte X, où il avait totalisé 4,8 millions de vues, mais l’avait retiré en affirmant qu’il le faisait à la demande du commissaire de police de Mumbai.

Mahua Moitra, autre opposante politique de Modi et députée, a publié le documentaire le 11 octobre et a indiqué qu’il était toujours en ligne.

“Je l’ai publié le 11 octobre. Il figure toujours sur mon fil d’actualité, alors n’hésitez pas à le regarder”, a-t-elle écrit sur X lundi soir.