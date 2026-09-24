Un tribunal de Singapour confie la gestion de Radiant World à KPMG, selon Bloomberg

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Un tribunal de Singapour a ordonné jeudi que le négociant en minerai de fer Radiant World soit placé sous la gestion provisoire de KPMG, a rapporté Bloomberg News, dans le cadre d’une affaire intentée par la filiale locale du groupe financier japonais Mizuho, 8411.T .

Radiant World subit une pression croissante depuis que les banques et ses contreparties ont commencé à prendre leurs distances , craignant que les factures fournies à ses banques ne soient pas valides, ce que la société nie.

Le tribunal a désigné des responsables de la restructuration de KPMG comme administrateurs judiciaires provisoires de Radiant World Corporation Pte, sa principale entité opérationnelle à Singapour, précise l'article, citant des sources proches de la décision.

Radiant World n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Mizuho et KPMG ont refusé de s’exprimer sur le sujet.

En juin, Mizuho Bank a accordé à Radiant World un crédit d’environ 100 millions de dollars , garanti par des factures qu’une contrepartie du négociant en minerai de fer a par la suite qualifiées d’invalides, a rapporté Reuters plus tôt ce mois-ci, citant des documents et une source ayant une connaissance directe du dossier.

La banque a engagé une procédure à l’encontre de Radiant World devant la Cour suprême de Singapour en août.

Radiant World a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de nommer des administrateurs judiciaires, car elle n’est pas en situation d’insolvabilité et que cela ne servirait pas au mieux les intérêts de ses créanciers.

Un fonds lié à la banque américaine Jefferies a obtenu des ordonnances de gel auprès de tribunaux au Royaume-Uni, à Hong Kong et à Singapour à l’encontre de Radiant World et de son fondateur, Pinkesh Nahar.

La police de Singapour a déclaré le mois dernier qu’elle menait une enquête sur Radiant World après avoir reçu des signalements concernant la société, sans donner plus de détails.