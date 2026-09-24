Wall Street ouvre en baisse, plombée par les taux obligataires et le pétrole

Des opérateurs à la Bourse de New York le 16 septembre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert dans le rouge jeudi, minée par des coûts d'emprunt et des prix du pétrole toujours élevés, faute d'avancées diplomatiques vers une résolution de la guerre au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Nasdaq perdait 0,76%, le Dow Jones reculait de 0,36% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,50%.

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