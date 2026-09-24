 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street ouvre en baisse, plombée par les taux obligataires et le pétrole
information fournie par AFP 24/09/2026 à 15:39
Ajouter Boursorama à vos sources

Des opérateurs à la Bourse de New York le 16 septembre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Des opérateurs à la Bourse de New York le 16 septembre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert dans le rouge jeudi, minée par des coûts d'emprunt et des prix du pétrole toujours élevés, faute d'avancées diplomatiques vers une résolution de la guerre au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Nasdaq perdait 0,76%, le Dow Jones reculait de 0,36% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,50%.

Nasdaq

Valeurs associées

S&P GLOBAL
400,700 USD NYSE -1,48%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,79 +10,18%
Pétrole Brent
105,04 +1,67%
CAC 40
8 081,43 -0,52%
GENFIT
9,05 -11,27%
TOTALENERGIES
81,05 +1,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank