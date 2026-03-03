Un tribunal de New York rejette la demande de Shell d'annuler une décision d'arbitrage favorable à Venture Global

* Un juge rejette la demande de Shell d'annuler une sentence arbitrale

* Venture Global est accusée d'avoir vendu du GNL à des prix plus élevés après l'invasion de l'Ukraine

* Shell et Repsol ont perdu l'arbitrage; BP a gagné mais les dommages-intérêts sont en suspens

(Ajoute des détails de la décision, déclaration de Shell, paragraphes 2-3, 5) par Curtis Williams, Jonathan Stempel et Marwa Rashad

Un juge de l'État de New York a rejeté lundi la demande de la major pétrolière britannique Shell SHEL.L de rejeter une sentence arbitrale favorable à Venture Global VG.N dans un litige portant sur la vente présumée irrégulière de gaz naturel liquéfié par la société américaine.

Le juge Joel Cohen de la Cour suprême de l'État a déclaré qu'aucune collecte de preuves supplémentaires n'était justifiée et que la Cour devait faire preuve d'une "grande déférence" à l'égard des décisions arbitrales.

"La suggestion de Shell selon laquelle l'avocat de Venture Global a fait de fausses déclarations au tribunal n'est que pure spéculation", a écrit Joel Cohen. "En l'absence de preuves claires et convaincantes de fraude ou de mauvaise conduite, et aucune n'ayant été présentée,

la requête de Shell échoue dès le premier obstacle."

Cette décision met fin à la contestation de Shell concernant le fait que Venture Global ne lui a pas fourni de cargaisons de GNL pendant des années après que l'usine a commencé à produire du gaz surfondu.

"Nous reconnaissons que les tribunaux sont réticents à contester les sentences arbitrales, mais nous étions convaincus de la solidité de notre dossier", a déclaré Shell dans un communiqué. "Nous sommes déçus du résultat."

Un porte-parole de Venture Global a déclaré que la société se félicitait du "rejet total" par le tribunal de la tentative de Shell d'annuler la sentence arbitrale d'août 2025.

Plusieurs sociétés énergétiques, dont Shell, Repsol

REP.MC et BP BP.L , ont commencé à déposer des demandes d'arbitrage en 2023 contre Venture Global, qui exploite des installations d'exportation de GNL en Louisiane.

Le producteur de GNL est accusé d'avoir abusivement profité de la vente de gaz à des prix plus élevés sur le marché au comptant à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, au lieu d'honorer ses contrats.

Shell et Repsol ont perdu leur procès , tandis que BP a gagné son procès en octobre. Les dommages et intérêts de BP n'ont pas encore été déterminés.

L'affaire Shell portait sur des cargaisons provenant de l'installation de Venture Global à Calcasieu Pass, en Louisiane. Shell a accusé Venture Global d'avoir retardé la date prévue d'octobre 2022 pour le début des opérations commerciales de l'installation, dans le but de vendre du gaz ailleurs aux prix du marché.

L'installation de Calcasieu Pass a commencé ses activités commerciales en avril 2025. Shell a conclu un autre contrat à long terme avec l'installation de Venture Global à Plaquemines, également en Louisiane.