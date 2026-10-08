Un tribunal britannique refuse d'autoriser l'appel dans les procès intentés contre des constructeurs automobiles au sujet des émissions des moteurs diesel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 2 et 3)

Jeudi, la Haute Cour de Londres a refusé aux plaignants l'autorisation de faire appel de sa décision de juillet , qui avait globalement donné raison à certains des plus grands constructeurs automobiles mondiaux dans l'affaire des émissions diesel.

La Haute Cour avait rejeté la plupart des allégations selon lesquelles 20 véhicules prélevés au hasard, fabriqués par Mercedes-Benz MBGn.DE , Ford F.N , Nissan 7201.T , Renault

RENA.PA et les marques Peugeot et Citroën appartenant à Stellantis STLAM.MI , étaient équipés de « dispositifs truqueurs » illégaux, qui auraient entraîné des émissions plus élevées.

Cette décision a été rendue à l’issue d’un procès qui s’est ouvert en octobre 2025 , et qui constituait à ce jour l’audience la plus importante parmi les 13 groupes de recours introduits par environ 1,6 million de plaignants.

La juge Sara Cockerill a refusé d’autoriser un appel contre sa décision, précisant que les plaignants devraient s’adresser directement à la Cour d’appel.