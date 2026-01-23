 Aller au contenu principal
Un tribunal brésilien suspend une décision antitrust rendue à l'encontre de Meta au sujet de WhatsApp Business
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 15:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal brésilien a suspendu une mesure préventive de l'organisme de concurrence CADE qui avait interdit à Meta META. de restreindre les outils d'intelligence artificielle de tiers sur WhatsApp Business, a déclaré la société.

* WhatsApp Business, la version professionnelle de l'application, avait annoncé l'année dernière des conditions d'utilisation interdisant aux fournisseurs et aux développeurs d'intelligence artificielle "d'y accéder ou de l'utiliser".

* La décision du tribunal est intervenue alors que la CADE enquête sur les pratiques anticoncurrentielles présumées de Meta concernant les nouvelles règles de WhatsApp Business à la suite de plaintes déposées par des fournisseurs de chatbots d'IA.

* "Nous nous félicitons de la décision du tribunal suspendant la mesure préventive de la CADE. Les faits ne justifient pas une intervention au Brésil ou ailleurs", a déclaré un porte-parole de Meta dans un communiqué.

* Les numéros de téléphone brésiliens ont été initialement exemptés des restrictions relatives aux outils d'IA la semaine dernière, mais cette exception n'était plus mentionnée dans les conditions de WhatsApp depuis vendredi.

* La CADE a déclaré qu'elle ferait des commentaires après avoir eu accès à l'intégralité de la décision.

