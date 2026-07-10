Un tribunal américain suspend une action en justice intentée par un syndicat contre l'organisme de protection des consommateurs de Trump

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Vendredi, un juge fédéral a suspendu une action en justice intentée par un syndicat visant à empêcher l’administration Trump de fermer la principale autorité de surveillance américaine chargée de la protection financière des consommateurs, acceptant de reprendre l’affaire une fois que les législateurs se seront prononcés sur la nomination d’un nouveau directeur , selon les dossiers judiciaires. La direction actuelle de l’agence avait déclaré que le candidat , Brian Johnson, cadre supérieur de Capital One COF.N , devrait être autorisé à décider s’il convient de procéder à des licenciements massifs que l’administration tente depuis plus d’un an d’imposer au Bureau américain de protection financière des consommateurs (CFPB) devant les tribunaux, selon un document judiciaire. Ce sursis laisse entrevoir un possible revirement dans ce feuilleton judiciaire de longue date, alors que Johnson, ancien haut responsable républicain du CFPB, s’apprête à succéder à Russell Vought, directeur du budget du président Donald Trump et directeur par intérim du CFPB, qui avait publiquement promis de supprimer l’agence.

Dans une ordonnance rendue vendredi, la juge fédérale de district Amy Berman Jackson a déclaré que les deux parties devaient l’informer dans un délai de deux jours si le Sénat confirmait Johnson au poste de directeur. À la lumière d’un plan révisé de licenciements collectifs dévoilé en avril, une cour d’appel fédérale a accepté le mois dernier d’autoriser Berman Jackson à envisager de lever l’injonction préliminaire qu’elle avait imposée l’année dernière , exigeant que l’administration ne licencie pas en masse les employés du CFPB tant que les tribunaux n’auront pas statué sur la légalité de cette mesure. L’ordonnance rendue vendredi suspend cette procédure.

Selon le plan d’avril, les effectifs du CFPB seraient ramenés à 556 employés, soit moins d’un tiers de la taille de l’agence au moment de l’entrée en fonction de Trump, avec la suppression de 80 % et 85 % des postes respectivement dans les divisions chargées de l’application de la loi et de la supervision.

Les deux parties s’accordent désormais sur le fait que, s’il est confirmé, Johnson devrait pouvoir examiner le nouveau plan de licenciements et "décider s’il souhaite le mettre en œuvre", selon une requête conjointe qui a donné lieu à l’ordonnance rendue vendredi par la juge Jackson.

Le Congrès a créé le CFPB à la suite de la crise financière de 2008 afin de prévenir les pratiques de prêt abusives et de contrôler les secteurs financiers grand public qui avaient généré bon nombre des produits toxiques à l’origine de la crise.

Trump et d’autres hauts responsables ont appelé à la suppression pure et simple du CFPB, l’accusant de mener des actions de contrôle politisées et d’imposer une charge excessive aux entreprises, ce que les défenseurs des consommateurs ont rejeté comme étant un cadeau illégal accordé à des acteurs du monde des affaires ayant des liens politiques, qui met en péril le bien-être public.

Vought, qui a pris la direction par intérim du CFPB l’année dernière, est légalement tenu de quitter ses fonctions début août.