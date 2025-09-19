Un tribunal américain soutient l'offre de la filiale d'Elliott sur la société mère de Citgo

(Ajout de la décision du tribunal de New York et du contexte du paragraphe 2) par Marianna Parraga

Un juge américain a autorisé jeudi une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management à finaliser son offre sur la société mère de Citgo Petroleum, détenue par le Venezuela, par le biais d'une vente aux enchères d'actions ordonnée par le tribunal, tout en empêchant un soumissionnaire rival, Gold Reserve GRZ.V , d'en faire de même.

Cette décision fait suite à la confirmation par un autre juge d'un autre tribunal américain de la validité des obligations 2020 de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA, jeudi.

Le juge du Delaware, Leonard Stark, a demandé à un officier de justice supervisant la vente aux enchères d'actions de résilier un accord d'achat d'actions (SPA) avec une filiale de Gold Reserve et d'en signer un nouveau avec Amber Energy, filiale d'Elliott, a déclaré Gold Reserve dans un communiqué.

Cette décision a été prise à la fin d'une audience de vente de quatre jours , au cours de laquelle certains des 15 créanciers liés au Venezuela qui font la queue pour encaisser le produit de la vente aux enchères de la société mère de Citgo ont demandé à M. Amber de faire avancer la vente aux enchères en accordant des accords clés à l'enchérisseur en tête, Amber.

Les créanciers ont fait appel aux tribunaux américains pour obtenir des compensations pour des défauts de paiement et des expropriations au Venezuela.

Un SPA est un contrat juridiquement contraignant qui définit les conditions de vente et de transfert des actions d'une société. Dans le cadre d'une vente aux enchères d'actions, le SPA est une étape clé qui permet à un chef de file d'obtenir des engagements financiers et de remplir les formalités réglementaires pour le transfert des actions.

Dalinar Energy, l'unité de Gold Reserve, et Amber ont été au coude à coude ces derniers mois pour acquérir la société mère de Citgo, PDV Holding.

L'offre d'Amber, d'un montant de 5,9 milliards de dollars, comprend un accord distinct de 2,1 milliards de dollars visant à payer les détenteurs d'une obligation vénézuélienne en défaut, ce qui a amené le tribunal du Delaware à la considérer comme la meilleure offre. L'offre de Dalinar ne comportait pas de disposition similaire.

Le juge Stark n'a pas encore pris de décision définitive sur le gagnant. Mais il a également rejeté jeudi une requête de Gold Reserve visant à disqualifier l'offre d'Amber, a déclaré la société minière dans un communiqué.

"La décision a été rendue oralement par le juge. Gold Reserve s'attend à ce qu'une opinion écrite et une ordonnance soient émises sous peu", a ajouté le communiqué.

Jeudi, un juge new-yorkais a confirmé la validité des obligations vénézuéliennes en défaut, soutenant ainsi la demande des détenteurs et stimulant l'offre d'Amber.