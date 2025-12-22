Après le "Golden Age", la "Golden Fleet" : Donald Trump va faire une annonce pour la construction navale militaire

Le Congrès américain vient d'approuver une loi de défense prévoyant un budget annuel de plus de 900 milliards de dollars.

Donald Trump, à bord de l'USS George H.W. Bush, près de Norfolk (Virginie), en octobre 2025 (illustration) ( AFP / SAUL LOEB )

Donald Trump doit faire lundi 22 décembre une annonce concernant la construction navale militaire, a indiqué un haut responsable de la Maison Blanche, montrant que les Etats-Unis n'entendent pas rester inactifs face au dynamisme de la Chine en la matière.

Le président américain s'adressera à la presse depuis la Floride, où il passe les fêtes dans sa résidence de Mar-a-Lago. Le chef de la diplomatie Marco Rubio, le chef du Pentagone Pete Hegseth et le secrétaire à la Marine John Whelan se joindront à lui.

L'annonce suit de peu le vote par le Congrès américain d'une loi de défense prévoyant un budget annuel de plus de 900 milliards de dollars. Elle vient par ailleurs juste après l'annonce par la Marine américaine, le 19 décembre, d'un nouveau projet de vaisseau militaire de petite taille, pour l'instant appelé le FF(X).

Pression chinoise

Ces futures frégates sont conçues, selon la Navy, comme des compléments polyvalents et très mobiles à la flotte existante - que le président américain veut transformer en "Flotte d'or" (Golden fleet), un concept encore flou, faisant écho à sa promesse de faire entrer l'Amérique dans un "âge d'or". L'objectif, selon la Marine américaine, est de mettre à l'eau le premier de ces nouveaux vaisseaux en 2028.

Les Etats-Unis gardent selon les experts une force de projection en mer sensiblement supérieure à celle de la Chine, mais cette dernière à entrepris de moderniser sa marine à grande vitesse. Pékin a récemment mis en service son troisième porte-avions, équipé d'un système de catapultes électromagnétiques, et un quatrième serait en construction, selon des rumeurs persistantes.