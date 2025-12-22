Alphabet rachète la société de centres de données Intersect pour 4,75 milliards de dollars dans le cadre de l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans les paragraphes 2 à 4)

Alphabet GOOGL.O a déclaré lundi qu'il achèterait le fournisseur d'infrastructures de centres de données et d'énergie Intersect pour 4,75 milliards de dollars en espèces, plus la dette assumée, alors que les géants de la technologie augmentent leurs dépenses pour accroître la capacité de calcul et d'énergie nécessaire au développement de l'IA.

Dans le cadre de cet accord, Alphabet acquerra les multiples gigawatts de projets d'énergie et de centres de données d'Intersect en cours de développement ou de construction.

Intersect explorera également une série de technologies émergentes pour accroître et diversifier l'approvisionnement en énergie, tout en soutenant les investissements de Google dans les centres de données aux États-Unis, a déclaré Alphabet.

Ses activités resteront distinctes de celles d'Alphabet et de Google, sous la marque Intersect, et ses actifs d'exploitation existants au Texas, ainsi que ses actifs d'exploitation et en cours de développement en Californie, ne feront pas partie de l'acquisition.