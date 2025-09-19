Un tribunal américain met fin au pacte avec Gold Reserve et en signe un nouveau avec l'unité d'Elliott dans le cadre de la vente aux enchères de Citgo

Un juge américain a ordonné jeudi à un officier de justice de mettre fin à un accord clé d'achat d'actions permettant à Gold Reserve GRZ.V de poursuivre son projet de rachat de la société mère de Citgo Petroleum, en accordant à la place un accord similaire à un soumissionnaire rival, Amber Energy, une unité d'Elliott Investment Management, a déclaré la société d'exploitation minière.