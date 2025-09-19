 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un tribunal américain met fin au pacte avec Gold Reserve et en signe un nouveau avec l'unité d'Elliott dans le cadre de la vente aux enchères de Citgo
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 02:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge américain a ordonné jeudi à un officier de justice de mettre fin à un accord clé d'achat d'actions permettant à Gold Reserve GRZ.V de poursuivre son projet de rachat de la société mère de Citgo Petroleum, en accordant à la place un accord similaire à un soumissionnaire rival, Amber Energy, une unité d'Elliott Investment Management, a déclaré la société d'exploitation minière.

