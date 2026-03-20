Un tribunal américain annule l'ordonnance de la FTC enjoignant à Intuit de mettre fin aux publicités trompeuses pour TurboTax

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(Refonte du premier paragraphe; ajout de détails de la décision, paragraphes 2-8; ajout de la signature) par Jonathan Stempel

Une cour d'appel américaine a rejeté vendredi une ordonnance de la Commission fédérale du commerce interdisant au fabricant de TurboTax, Intuit INTU.O , d'annoncer son populaire logiciel de préparation des impôts comme étant "gratuit" alors que de nombreux contribuables n'y ont pas droit.

Dans une décision de 3-0, la 5e Cour d'appel du circuit américain de la Nouvelle-Orléans a déclaré qu'il était contraire à la séparation constitutionnelle des pouvoirs qu'un juge administratif de la FTC se prononce sur une allégation de publicité trompeuse.

Intuit avait fait appel d'une ordonnance de la FTC de janvier 2024 ( ), qui faisait suite à une décision antérieure ( ) d'un juge administratif, lui interdisant de commercialiser un service comme étant gratuit, à moins qu'il ne soit gratuit pour tout le monde ou que la société ne divulgue clairement le pourcentage de contribuables qui y ont droit.

La FTC a déclaré qu'Intuit avait trompé les consommateurs pendant six ans en leur faisant croire que tous les produits TurboTax étaient gratuits, certaines publicités affirmant que TurboTax était "gratuit, gratuit, gratuit, gratuit." Elle a qualifié de "flagrantes" les violations commises par l'entreprise de Mountain View (Californie)

Intuit avait fait de la publicité pour sa version gratuite de TurboTax dans divers médias, mais en précisant généralement que le produit n'était gratuit que pour les contribuables ayant des déclarations "simples".

Edith Jones, juge de circuit, a écrit au nom de la cour d'appel que l'affaire de la FTC relevait de la juridiction fédérale, où la charge de la preuve pourrait être plus lourde pour l'agence.

Elle a cité une décision de la Cour suprême des États-Unis de 2024 ( ) qui limite le recours par la Securities and Exchange Commission à des juges internes pour faire appliquer les lois.

Ni la FTC ni Intuit n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.